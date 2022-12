NBA reformula premiação e cria Troféu Michael Jordan para entregar a MVP

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A NBA anunciou nesta terça-feira uma reformulação em suas premiações individuais. Agora, os troféus de cada categoria são nomeados em homenagem a pioneiros do basquete. O prêmio entregue ao jogador eleito MVP, o atleta mais valioso da temporada, foi batizado como Troféu Michael Jordan, tributo a um dos nomes mais lendários da história do esporte, dono de seis títulos da NBA pelo Chicago Bulls e escolhido cinco vezes como MVP.

continua após publicidade .

O formato do troféu também foi repaginado. Agora, é uma estátua de bronze de um atleta de basquete com o braço erguido, tocando um cristal, mas a figura não é uma representação de Jordan. Segundo o designer Mark Smith, que trabalhou junto com o ex-jogador no projeto, o troféu representa uma pessoa alcançando a excelência."As pessoas devem sentir a excelência de Jordan. Tem o nome dele, mas não é ele. É todo mundo. Pode ser um construtor naval, um professor, um advogado ou um escritor", explicou.

Além das mudanças, a NBA criou um novo prêmio, o de Jogador Decisivo do Ano, que dará ao vencedor o Troféu Jerry West, ex-jogador do Los Angeles Lakers que inspirou a criação do atual logo da associação. Segundo o anúncio da entidade, a honraria será entregue ao "jogador que melhor representa seus companheiros de equipe em momentos decisivos".

continua após publicidade .

"Existem poucas emoções maiores para um jogador de basquete do que ajudar seus companheiros de equipe e fãs quando eles mais precisam", disse o homenageado West, hoje conselheiro especial do LA Clippers. "Este novo troféu será concedido ao jogador que melhor entregar nesses momento"", concluiu.

Outro homenageado é Hakeem Olajuwon, que foi eleito Melhor Jogador Defensivo da NBA duas vezes e agora dará nome ao troféu da premiação. Bicampeão da NBA com o Houston Rockets na década de 1990, Olajuwon é o líder de todos os tempos em tocos e o nono em roubos de bola. "Grandes times de basquete são definidos por sua capacidade de defender, com todos os grandes times conectados por uma âncora defensiva de elite", comentou o ex-jogador.

Já o troféu de Novato do Ano levará o nome de Wilt Chamberlain, dono de um desempenho inigualável com a camisa do Philadelphia Warriors na temporada 1959/1960, a primeira de sua carreira na NBA. O troféu de Sexto Homem do Ano leva o nome de John Havlicek, oito vezes campeão pelo Boston Celtics entre as décadas de 1960 e 1970, e o de Jogador Que Mais Evoluiu homenageia George Mika, criador de um exercício de basquete para desenvolver fundamentos.