A noite de sábado (29) da NBA reservou grandes emoções no duelo entre Charlotte Hornets e Brooklyn Nets, no Spectrum Center, em Charlotte. O time visitante venceu por 118 a 116 e garantiu à quinta vitória para a franquia na temporada. No entanto, a partida ficou marcada por uma briga entre Michael Porter, dos Nets, e Grant Williams, dos Hornets.

O episódio ocorreu no final do terceiro quarto, quando os Nets mantinham uma vantagem de dez pontos sobre os mandantes. Porter tentou o rebote ofensivo e segurou Williams. Os dois atletas foram ao chão e uma confusão foi instaurada na quadra, com atletas das duas equipes tentando conter a situação.

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Após o atrito, os jogadores receberam falta técnica e continuaram em quadra. Melhor para Michael Porter, um dos destaques da equipe no duelo, com 23 pontos, sete rebotes e três assistências. Ele foi primordial para a vitória do Brooklyn e só não pontuou mais que Julius Randle em sua equipe, que teve 28 pontos, seis rebotes e três assistências.

Mesmo com a vitória fora de casa, o Brooklyn Nets está apenas na 13ª posição da Leste. A equipe volta às quadras nesta segunda-feira (30), diante do Oklahoma City Thunder, no Barclays Center.

Embora tenha perdido mais uma partida, o Hornets teve o cestinha da noite. Coby White atingiu sua maior pontuação na atual temporada e cravou 37 pontos em 31 minutos em quadra, além de três rebotes e quatro assistências. Nesse duelo, a franquia chegou ao final do primeiro tempo com uma desvantagem de 27 pontos e quase conseguiu a virada.

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No entanto, o time ainda segue em um momento delicado e tem apenas quatro vitórias na temporada, ocupando a 14ª posição da Conferência Leste. A equipe também entra em quadra nesta segunda-feira, diante do Washington Wizards, novamente no Spectrum Center.

VEJA OS RESULTADOS DA NBA DESTE SÁBADO

Washington Wizards 91 x 116 Orlando Magic

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Milwaukee Bucks 119 x 111 Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls 108 x 107 Indiana Pacers

Houston Rockets 131 x 93 Philadelphia 76ers