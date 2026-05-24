NBA: Knicks abrem 3 a 0 na final da Conferência Leste e ficam perto de classificação

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.05.2026, 09:30:00 Editado em 24.05.2026, 09:42:29
O New York Knicks derrotou o Cleveland Cavaliers, por 121 a 108, e abriu vantagem de 3 a 0 na final da Conferência Leste da NBA, em duelo realizado na Rocket Arena, na noite deste sábado (23), em Cleveland. A equipe liderada por Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns precisa apenas de uma vitória para confirmar a classificação na grande final do torneio.

Além do bom desempenho fora de casa, a equipe de Nova Iorque chegou a 10ª vitória seguida. A franquia não se classifica para uma decisão da NBA desde a temporada 1999 e não ergue a taça desde 1973. O próximo confronto acontece na segunda-feira (25), às 21h, também na Rocket Arena.

No duelo deste sábado, o grande destaque da partida foi o norte-americano Jalen Brunson, que terminou com 30 pontos, seis assistências e três rebotes. Outros que tiveram boas atuações foram OG Anunoby, com 21 pontos, quatro assistências e sete rebotes, e Mikal Bridges, com 22 pontos, seis assistências e dois rebotes.

Pelo lado do Cleveland, o norte-americano Evan Mobley foi o cestinha da equipe com 24 pontos, seis rebotes e duas assistências. Donovan Mitchell foi outro destaque, com 23 pontos, quatro assistências e um rebote. Além do experiente James Harden, com 19 pontos, cinco assistências e cinco rebotes.

Atuando em casa, os Cavs não fizeram um bom início de partida e viram os visitantes com uma diferença considerável logo nos minutos iniciais. O primeiro período terminou com vantagem de dez pontos para os visitantes, que foi fundamental para todo o andamento do duelo.

Embora os outros quartos tenham sido mais equilibrados, o New York Knicks conseguiu manter uma boa distância no placar e confirmou a terceira vitória seguida diante do Cleveland.

