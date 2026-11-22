NBA: Kings vencem a primeira dentro de casa diante do Celtics
O Sacramento Kings conseguiu um pequeno alívio na madrugada deste domingo (22) ao derrotar o Boston Celtics, por 97 a 96, dentro de casa, no Golden 1 Center, na Califórnia. A equipe ainda não havia vencido em seus domínios e tinha apenas uma vitória na temporada, além de amargar a última colocação da Conferência Oeste.
No duelo diante do Celtics, o grande destaque da franquia foi o jovem Darius Acuff Jr., com 21 pontos, seis rebotes e oito assistências. Ele teve o auxílio de De'Andre Hunter, que somou 20 pontos, seis rebotes e duas assistências. Keegan Murray e Domantas Sabonis marcaram 15 pontos cada.
Em segundo na Conferência Leste, a equipe visitante deu trabalho ao Sacramento Kings e ficou em vantagem no placar durante os três dos quatro quartos da partida deste domingo. A exceção foi o terceiro período, quando os mandantes finalizaram com uma diferença de 22 pontos.
Os experientes Paul George e Mike Conley Jr. foram os cestinhas do Celtics com 19 pontos cada. Destaque também para o português Neemias Queta, com 15 pontos, sete rebotes e uma assistência.
Tentando embalar na competição, o Sacramento retorna às quadras na madrugada da próxima terça-feira (24), à meia-noite, diante do San Antonio Spurs, novamente no Golden 1 Center.
Já o Celtics buscará a recuperação neste domingo, às 22h30, contra o Golden State Warriors, no Chase Center, em São Francisco.
OUTROS RESULTADOS DA NBA
Philadelphia 76ers 132 x 129 Milwaukee Bucks
New York Knicks 97 x 96 Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks 110 x 100 Los Angeles Clippers
San Antônio Spurs 114 x 91 New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves 104 x 95 Memphis Grizzlies