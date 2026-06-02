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NBA House celebra 10 anos no Brasil com megaestrutura de 6 mil m² em São Paulo para as finais

Escrito por Douglas Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 19:01:00 Editado em 02.06.2026, 19:13:39
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A NBA House chega à sua décima edição no Brasil e estará de volta ao Shopping Eldorado após dois anos no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. O evento começa nesta quarta-feira, coincidindo com o início das finais da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks, e vai até o dia 21 de junho.

A presença de atletas da principal liga de basquete do mundo é um dos grandes atrativos da programação. O público brasileiro poderá interagir de perto com Gui Santos, único atleta do país na liga atualmente e ala do Golden State Warriors. Outro nome de impacto é o de Jaime Jaquez Jr., jovem do Miami Heat que tem forte conexão com a comunidade latina por conta de sua ascendência mexicana. Completando a lista de embaixadores, o ex-jogador Leandrinho Barbosa, campeão da NBA e eleito Sexto Homem do Ano em 2007, também participará das atividades.

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Entre as imersões, outro momento central da edição será uma homenagem especial a Oscar Schmidt, celebrando o legado do "Mão Santa", maior ícone do basquete brasileiro e membro do Hall da Fama, que faleceu no dia 17 de abril.

Os visitantes terão acesso a estações de games e áreas voltadas à customização de tênis, além de uma loja oficial com produtos exclusivos. Outras atrações da NBA também estarão presentes, incluindo as equipes de enterradas acrobáticas Phoenix Flyers (Phoenix Suns) e Chicago Bulls Elevators, os grupos de dança Utah Jazz Dancers e D-Town Crew (Dallas Mavericks), além dos mascotes oficiais Chuck the Condor (LA Clippers) e Champ (Dallas Mavericks).

A estrutura deste ano foi ampliada para mais de 6 mil metros quadrados, superando as edições anteriores em tamanho e conectividade com o público. Operado e promovido pela agência tm1, o espaço foi projetado para abrigar uma vasta programação que vai além das transmissões nos telões.

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Entre as principais novidades na área externa, destacam-se uma meia quadra oficial de basquete, painéis de LED interativos, além de áreas gastronômicas e lounges de convivência formatados para receber um público expressivo. No ano passado, o evento registrou a marca de 42 mil visitantes.

Os ingressos estão disponíveis no sitewww.nbahouse.com.br, com opções que incluem pacotes premium e experiências VIP para os Fan Days, abertos para todas as idades durante o dia, e para as Game Nights, que exigem idade mínima de 12 anos para acompanhar as partidas noturnas.

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