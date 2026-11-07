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NBA: Doncic desequilibra e garante vitória do Lakers diante do Trail Blazers

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Los Angeles Lakers continua em boa fase na nova temporada da NBA e conseguiu outra vitória na madrugada deste sábado (07), desta vez diante do Portland Trail Blazers, por 124 a 118, dentro de casa, na Crypto.com. Com mais um resultado positivo, a franquia chega a oito vitórias em dez partidas e assume a liderança da Conferência Oeste.

A partida teve destaque do esloveno Luka Doncic, que anotou 53 pontos. O armador chegou ao sétimo jogo consecutivo anotando ao menos 35 pontos e o quarto seguido alçando os 40. Em oito partidas até aqui, o astro já somou 361 pontos e superou a marca de Michael Jordan, que fez 307 em 1996.

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O próprio técnico do Lakers, JJ Redick, exaltou o jogador após o duelo deste sábado. "Luka conseguiu fazer coisas que talvez poucos, ou até ninguém, consigam fazer no basquete".

No duelo diante do Trail Blazers, Doncic conseguiu mais que o dobro de pontos do que o companheiro Austin Reaves, segundo maior pontuador da noite. Na equipe adversária, quem conseguiu bom aproveitamento foi Deni Avdija, com 22 pontos. Cabe ressaltar que o esloveno ainda concedeu cinco rebotes e cinco assistências.

"Obviamente é uma temporada longa". "Já jogamos dez partidas. Ainda temos 72 pela frente. Enquanto estivermos vencendo, está tudo bem para mim. Treinei bastante hoje, não vou mentir. Espero que continue assim, mas nunca se sabe", disse Luka após o duelo.

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OUTROS RESULTADOS DA NBA

Atlanta Hawks 139 x 132 Washington Wizards

Charlotte Hornets 80 x 119 Boston Celtics

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Cleveland Cavaliers 119 x 95 Philadelphia 76ers

Miami Heat 100 x 120 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 112 x Utah Jazz

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Memphis Grizzlies 97 x 128 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 107 x Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 109 x 115 Minnesota Timberwolves

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Sacramento Kings 109 x 124 San Antonio Spurs

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Los Angeles Lakers Luka Doncic Portland Trail Blazers
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