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ESPORTES

NBA divulga tabela, LeBron James estreia pelo 76ers contra o campeão e encara ex-time no Natal

Escrito por Antonio Carlos Assis da Silva (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A NBA anunciou, nesta terça-feira, o calendário para o início da temporada regular 2026/2027, além dos confrontos da rodada de Natal. Com início definido para o dia 20 de outubro, a data terá a presença em quadra do veterano LeBron James, de 41 anos.

O astro faz a sua estreia pelo Philadelphia 76ers contra o atual campeão New York Knicks, em confronto programado para o Madison Square Garden. O jogo fará parte de uma rodada tripla, onde a franquia de Nova York vai hastear a bandeira celebrar a sua primeira conquista desde 1973.

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O dia de abertura contará com o duelo entre Boston Celtics e Detroit Pistons, donos das duas melhores campanhas da Conferência Leste na última temporada. Já a partida que encerra a jornada do dia 20 de outubro será entre Oklahoma City Thunder contra o San Antonio Spurs

Um dos maiores nomes da história do basquete, LeBron terá um encontro especial no dia de Natal pela nova equipe. O ala vai enfrentar o Los Angeles Lakers, seu ex-time, no dia 25 de dezembro. A NBA divulgou esses jogos na manhã de terça-feira como uma "prévia" da programação de 2026-27. A tabela completa será divulgada na quinta-feira.

A rodada natalina vai contar com cinco confrontos. Além do jogo entre Lakers e 76ers, estão programados os embates entre New York Knicks x San Antonio Spurs, Boston Celtics x Miami Heat, Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors x Denver Nuggets.

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Basquete ESTREIA LeBron James NBA
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