NBA: Curry acerta todos os arremessos e Warriors desencantam com grande triunfo sobre Nuggets

Stephen Curry ganhou um descanso na derrota diante do Phoenix Suns, no fim de semana. O astro está voltando de lesão e ainda busca um melhor ritmo. A folga foi a melhor coisa que Steve Kerr fez. Nesta terça-feira, com 100% de aproveitamento nos arremessos pela primeira vez na carreira, comandou ao lado do calouro Yaxel Lenderborg uma incrível vitória - a primeira na temporada da NBA após três derrotas - na casa do Denver Nuggets, por 134 a 114.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, com 60 a 56 para os Warriors após perder o primeiro período, Curry entrou em ação. Ela havia ido ao descanso com somente um acerto em bola de três. Voltou calibrado a acertou seus outros sete arremessos de quadra, além de ter 100% nos cinco lances livres, para fechar com 24 pontos.

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Ter Curry empolgado se faz necessário ao outrora bicho-papão Warriors. A equipe começou a temporada desfalcada de nomes de pesos, casos de Jimmy Butler, Kristaps Porzingis e o bom reserva Mason Moody.

O jogo era um teste de nervos para os Nuggets, vaiados em casa no sábado após ficarem em desvantagem de 23 pontos diante dos Pelicans, até virarem por 141 a 135. Na ocasião, Nikola Jokic chegou a repreender os torcedores.

A bronca de nada adiantou, pois mais uma vez a apresentação foi ruim. Até mesmo do astro, com somente 19 pontos. A resposta, desta vez, veio de outra maneira: com a partida rolando e Curry dando show nos arremessos, a torcida simplesmente abandonou a quadra bem antes do fim.

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Para piorar a situação dos Nuggets, o jovem Lenderborg também estava 'aceso' na partida, terminando como o cestinha, com 31 pontos para o desencanto dos Warriors após duas derrotas. A expectativa é que o time de San Francisco agora embale. O próximo jogo ocorre na quarta-feira, diante do Minnesota Timberwolves.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Cleveland Cavaliers 127 x 125 Minnesota Timberwolves

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Charlote Hornets 110 x 103 Washington Wizards

Boston Celtics 134 x 99 Chicago Bulls

Miami Heat 109 x 113 Dallas Mavericks

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Oklahoma City Thunder 125 x 114 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 110 x 102 Indiana Pacers

Houston Rockets 120 x 110 Atlanta Hawks

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Utah Jazz 105 x 110 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 114 x 134 Golden State Warriors

VEJA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

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Boston Celtcs x Brooklyn Nets

New York Knicks x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

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Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers