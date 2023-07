NBA aprova venda do Charlotte Hornets, de Michael Jordan, por R$ 15,7 bilhões

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

A NBA aprovou a venda da participação majoritária de Michael Jordan na franquia Charlotte Hornets a um grupo liderado pelos empresários Gabe Plotkin e Rick Schnall. A operação foi chancelada pela liga e a lenda do basquete irá receber US$ 3 bilhões (R$ 15,7 bilhões na cotação atual) pelo negócio. As informações são da ESPN americana.

Em 2010, Jordan pagou US$ 275 milhões para se tornar sócio majoritário dos Hornets. Agora, encerra um período de 13 anos como dono da maior parte das ações da franquia. A expectativa é de que o ex-jogador de 60 anos mantenha uma participação minoritária com a conclusão do acordo.

Schnall é sócio minoritário do Atlanta Hawks e Plotkin já possuía uma fatia menor dos Hornets. Eles aguardam a NBA concluir o processo de verificação e aprovação do negócio para, enfim, assumir a franquia. Segundo o repórter americano Adrian Wojnarowski, Jordan continuará supervisionando as operações de basquete até o draft da próxima quinta-feira e o início das janelas de transferências, em 1º de julho.

Natural da Carolina do Norte, Michael Jordan se tornou sócio do Charlotte Bobcats em 2006. Oito anos depois, o time passou por uma reformulação e voltou a adotar o nome "Hornets", original de sua fundação em 1988.

Com a camisa do Chicago Bulls, Michael Jordan foi seis vezes campeão da NBA e eleito por cinco vezes o Jogador Mais Valioso (MVP, em inglês). Ele ainda é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história. Ele levou toda a sua fama para o time, mas isso não foi suficiente para fazer da franquia um time forte.

Os Hornets terminaram a temporada 2022/23, vencida pelo Denver Nuggets, em penúltimo na Conferência Leste e vão ficar com a segunda escolha no draft da próxima temporada. O time nunca venceu uma edição da NBA e sua melhor campanha aconteceu na edição 1997/98, quando caíram para o Atlanta Hawks na primeira rodada dos playoffs.