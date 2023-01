NBA admite erro após reclamação de Lebron: 'Esse lance causará noites sem dormir'

(via Agência Estado)

A Associação de Árbitros da NBA admitiu que houve uma falha na não marcação de uma falta em LeBron James no último lance da partida entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics na noite de sábado. O lance polêmico fez com que a entidade, por meio das redes sociais, manifestasse a sua posição em favor da marcação da falta.

"Como todo mundo, os árbitros cometem erros. Cometemos um erro no final do jogo e isso é doloroso para nós. Esta jogada vai pesar muito e causar noites sem dormir enquanto nos esforçamos para ser os melhores árbitros que podemos ser", diz mensagem que foi postada no twitter da entidade.

Segundo Eric Lewis, juiz principal da partida, houve uma desatenção. "Teve contato. Na ocasião, durante o jogo, não vimos nenhuma falta. A equipe perdeu a jogada", afirmou Lewis a um repórter que fazia a transmissão da partida.

O jogo entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics estava empatado quando Lebron James foi acionado próximo à cesta restando quatro segundos para o fim. Ao colocar a bola para cima com a mão esquerda Jayson Tatum fez contato com o braço de arremesso do jogador do Lakers. A arbitragem deixou a partida prosseguir e o confronto seguiu para a prorrogação.

Se a falta fosse marcada, Lebron James teria ido para a linha de lances livres faltando 1,8 segundos para o fim. No tempo extra, o Boston Celtics acabou vencendo a disputa por 125 a 121. As reações de protesto surgiram logo ao final do encontro. "Fomos enganados esta noite, honestamente, é inaceitável", disse o atacante do Lakers, Anthony Davis.

Pivô da polêmica por ter sofrido a falta, Lebron James também mostrou a sua indignação. "Não temos espaço para erros. Foi uma das melhores partidas que jogamos durante todo o ano. Para que caia ou não no julgamento de outra pessoa, é simplesmente ridículo."

Foi pelo menos a quarta vez nas últimas semanas que o Lakers sentiu que uma decisão no final do jogo foi contra eles no que se tornou uma derrota. Essas coincidências irritaram ainda mais o atleta. "Não vejo isso acontecendo com mais ninguém. É apenas estranho", disse James.