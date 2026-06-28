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Náutico x Goiás: veja horário e onde assistir jogo neste domingo (28)

Equipes se enfrentam nos Aflitos pela 15ª rodada da Série B buscando quebrar um amargo jejum de vitórias

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 18:37:49 Editado em 28.06.2026, 18:45:22
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Náutico x Goiás: veja horário e onde assistir jogo neste domingo (28)
Autor Foto: Marlon Costa/AGIF

Náutico e Goiás entram em campo neste domingo (28), a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, colocando frente a frente duas agremiações tradicionais que tentam voltar a vencer na competição para se reaproximarem do pelotão de frente.

O Timbu vive um momento de instabilidade no torneio sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Atualmente na nona colocação da tabela, com 20 pontos somados, a equipe pernambucana amarga uma incômoda marca de quatro partidas sem triunfar, vindo de uma sequência de resultados negativos que a distanciou do G4. Para o duelo em seus domínios, o time ganha o importante reforço do atacante Derek, que retorna após cumprir suspensão.

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Do outro lado, a situação do clube esmeraldino é bastante similar, figurando no 12º lugar com 18 pontos conquistados. O Goiás também acumula a mesma indigesta sequência de quatro rodadas sem sentir o gosto da vitória na Segundona. A forte oscilação recente e a falta de bons resultados causaram uma reformulação e troca no comando técnico da equipe nos últimos dias, aumentando a pressão para que o elenco busque somar pontos longe de casa.

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