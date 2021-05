Náutico não corre risco e vence o CSA por 1 a 0 nos Aflitos

Continua após publicidade

Em um duelo entre dois campeões estaduais do Nordeste, o Náutico levou a melhor em cima do CSA ao vencer por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE) pela abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. O campeão pernambucano teve uma maior presença em campo e o gol foi anotado por Jean Carlos no primeiro tempo.

Desde os primeiros minutos ficou claro o cenário dentro de campo. O Náutico mais impositivo, mais objetivo e tentando atacar com movimentações pelos dois lados. De outro lado, o CSA adotou uma postura defensiva e sem qualquer estratégia para chegar na frente para ameaçar o goleiro adversário.

O Náutico foi apertando até abrir o placar aos 26 minutos com Jean Carlos. Depois de uma cobrança de lateral, Norberto fez um corte e a bola sobrou para Jean Carlos que chutou forte, surpreendendo o goleiro Thiago Rodrigues.

No segundo tempo, o CSA avançou um pouco a marcação para tentar impedir que o Náutico saísse no toque de bola. O recuo natural do time pernambucano deu impressão de ser perigoso, mas foi bem planejado.

Aos poucos, o Náutico voltou a controlar a posse de bola e administrar a vantagem. Poderia ter sido mais ousado para ampliar o placar e não correr riscos.

Na segunda rodada, o Náutico vai enfrentar o Vitória, em Salvador, na segunda-feira (dia 7) às 20 horas. No sábado, às 16h30, o CSA vai receber no rei Pelé o Sampaio Corrêa.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 X 0 CSA

NÁUTICO - Alex Alves; Hereda (Rafinha), Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan, Marciel (Matheus Trindade) e Jean Carlos (Vinícius Vargas); Erick, Kieza e Vinícius (Giovanny). Técnico: Hélio dos Anjos.

CSA - Thiago Rodrigues; Norberto, Matheus Felipe, Lucão e Vitor Costa (Ítalo); Gabriel Tonini (João Victor), Silas (Marquinhos) e Nadson; Aylon (Patrick Brey), Marco Túlio (Silvinho) e Iury. Técnico: Bruno Pivetti.

GOL - Jean Carlos aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

CARTÕES AMARELOS - Lucão, Patrick Brey e Aylon (CSA).

LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).