Náutico bate Sport em clássico pernambucano e respira contra Z-4 na Série B
O Náutico fez valer a força do Estádio dos Aflitos e triunfou no 'Clássico dos Clássicos' pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, foi mais eficiente nas finalizações e levou a melhor sobre o Sport, sem sustos, por 3 a 1 pela 30ª rodada.
O Timbu também manteve o ditado de que se vence com técnico novo, afinal, estreou Bruno Pivetti no lugar de Hélio dos Anjos. Os gols foram anotado por Vinícius, Jean Carlos e Gustavo Henrique para o Náutico, com Neto Pessoa descontando para o Sport.
Com o resultado positivo, os alvirrubros chegam a 41 pontos e se afastam da zona da degola. O Sport, por outro lado, segue nos 44 pontos ganhos e perde a chance de encostar no G-6.
O clássico começou bastante pegado e estudado, com os dois rivais tentando encontrar alternativas ao atacar. Tendo mais volume, os visitantes assustaram primeiro: Marlon recebeu na entrada da área, girou e finalizou para a defesa de Muriel. A resposta dos mandantes veio em escanteio fechado, cobrado por Jean Carlos, que Augusto Pucci desviou e evitou o gol olímpico.
Apesar dos alvirrubros terem conseguido deixar o jogo equilibrado e de boa movimentação, foram raros os lances ofensivos. Mais perto do intervalo, os rubro-negros voltaram a levar perigo: Barletta apareceu livre pelo meio e soltou uma bomba, que o goleiro adversário salvou parcialmente. Logo depois, em cruzamento preciso de Jean Carlos, Vinícius testou e acertou o ângulo para abrir o placar aos 46 minutos.
Na volta para o segundo tempo, o Náutico veio com uma mudança, já o Sport mexeu duas vezes. Os anfitriões, contudo, ampliaram logo aos dois minutos: Jean Carlos chutou de fora da área, a bola desviou em Claudinho e morreu no fundo da rede.
Quando tudo parecia caminhar para uma diferença de dois gols, os donos da casa fizeram o terceiro para sacramentar o triunfo. Jean Carlos cobrou escanteio, a defesa fez corte ruim e a bola sobrou para Gustavo Henrique encher o pé, aos 27.
Os rubro-negros ainda tentaram reagir na reta final e foram premiados quando Patrick de Paula levantou, Willian Oliveira escorou e Neto Pessoa completou aos 46.
Os times voltam a campo, pela 31ª rodada da Série B, na próxima semana. O Náutico visita o Fortaleza, na Arena Castelão, às 21h35 da sexta-feira, enquanto o Sport encara o Athletic-MG, na Arena Sicredi, às 20h30 da quinta-feira fazendo a abertura.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 3 x 1 SPORT
NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Igor Fernandes e Ryan (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson e Jean Carlos (Kauã Maranhão); Júnior Todinho (Paulo Sérgio), Derek (Borasi) e Vinícius. Técnico: Bruno Pivetti.
SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí; Willian Oliveira, Fernando Sobral (Juan Alano) e Diego Hernández (Patrick de Paula); Barletta, Perotti (Neto Pessoa) e Marlon (Kervin Andrade). Técnico: Mariano Soso.
GOLS - Vinícius, aos 46 minutos do primeiro tempo. Jean Carlos, aos dois, Gustavo Henrique, aos 27, e Neto Pessoa, aos 46 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Wenderson (NAU); Raí (SPT).
ÁRBITRO - Daiane Muniz (SP).
RENDA - R$ 569.746,50.
PÚBLICO - 10.056 torcedores.
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).