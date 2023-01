Nathalie Moellhausen é campeã invicta do Grand Prix de Esgrima em Doha

(via Agência Estado)

A brasileira Nathalie Moellhausen conquistou, neste domingo, a medalha de ouro na espada feminina no Grand Prix de esgrima em Doha, no Catar. A campeã mundial de 2019 venceu seis jogos da chave principal do torneio e levou o inédito título para o país.

A esgrimista bateu na final a francesa Marie-Florence Candassamy 15 a 8. O Grand Prix de Doha reuniu 27 das 28 melhores atletas do ranking mundial da atualidade e é terceiro torneio mais importante da esgrima, atrás do Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos.

A caminhada de Nathalie Moellhausen no Grand Prix de Doha começou na fase preliminar, onde a brasileira venceu seis duelos e avançou diretamente para a chave principal da competição.

Ela bateu a espanhola Sofia Cisneros por 4 a 3, a Tamila Muridova, da Geórgia, com 5 a 2, a checa Veronika Bieleszova por 5 a 4, passou por Beyza Halvaciay, da Turquia com placar de 5 a 3, a ucraniana Darja Varfolomyeyeva com 4 a 3 e, por fim, venceu Sevara Rakhimova, do Uzbequistão por 5 a 4. Com a performance, a brasileira ficou na 10ª colocação geral e seguiu de forma direta à próxima fase.

O primeiro jogo foi contra Kiria Rahman, de Singapura, que Nathalie venceu por 13 a 9. Em seguida, no quadro de 32, encarou a 22ª do mundo, Lauren Rembi, da França. Em duelo apertado, a brasileira fez 9 a 8 e avançou para as oitavas de final. A queniana Alexandra Ndolo, número 9 do mundo, foi sua adversária. Vice-campeã do mundo em 2022 ainda defendendo a Alemanha, Ndolo fez combate equilibrado com a brasileira, que marcou no toque desempate e avançou com 15 a 14.

Contra a italiana Alessandra Bozza, Moellhausen foi dominante, fazendo 15 a 7 e chegando na semifinal. Já garantida na disputa por medalhas, a campeã mundial de 2019 encarou a húngara Eszter Muhari, 24ª do ranking, em jogo mais difícil da competição. A brasileira chegou a estar perdendo por 8 a 4, a 70 segundos do fim do duelo, mas garantiu a igualdade. No desempate, Nathalie conseguiu o toque e se garantiu na decisão pelo ouro.

Na final, Nathalie Moellhausen encarou a francesa Marie-Florence Candassamy, número 7 do mundo, mas controlou o combate e venceu por 15 a 8. É a primeira medalha em grand Prix de Moellhausen defendendo o Brasil. Ela possui dois bronzes conquistados em 2009, quando ainda defendia a Itália.