Nasser Al-Khelaifi admite possibilidade de vender 'pequena porcentagem' do PSG

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, admitiu a possibilidade de vender uma porcentagem do clube, conforme vinha sendo especulado pela imprensa francesa nos últimos dias. O catariano revelou que o QSI, fundo de investimentos vinculado ao governo do Catar ao qual o PSG pertence, recebeu uma proposta bilionária para vender 100% do clube, possibilidade descartada pela diretoria no momento.

"Foi superior a 4 bilhões de euros (cerca de R4 21,7 bilhões). Nós não temos interesse em vender integralmente, mas por que não negociar uma pequena porcentagem do clube? Na verdade, estamos considerando diferentes possibilidades de propostas", afirmou Al-Khelaifi em entrevista à rádio britânica Talksports.

"No futebol, você toma decisões e pode tomar as decisões erradas. Também temos que ser honestos, e estamos fazendo o nosso melhor. Nós trouxemos o clube de onde estava quando chegamos para um novo lugar, onde estamos hoje, e acho que devemos estar orgulhosos do que construímos", completou.

No sábado, antes dos comentários do mandatário catariano, o jornal francês L'Equipe noticiou que um fundo de investimentos americano teria feito uma proposta para comprar entre 10 e 15% do PSG. A informação não foi confirmada pelo clube.

MESSI

Al-Khelaifi também foi questionado sobre as especulações de que Lionel Messi, grande astro do PSG ao lado de Mbappé e Neymar, estaria articulando o retorno ao Barcelona. O contrato do argentino com o time parisiense termina em junho de 2023. "Ele está conosco, ele é jogador do Paris-Saint-Germain e tem contrato conosco. Veremos no final da temporada, mas ele está feliz em Paris".

Atualmente focado na disputa da Copa do Mundo com a Argentina, no Catar, Messi também respondeu uma pergunta sobre o assunto e desconversou. "Meu futuro dependerá de como me sinto pessoalmente e fisicamente, acima de tudo. Após esta Copa, veremos o que pode acontecer com minha carreira"