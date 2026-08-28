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Nas tribunas, Ancelotti vê o Lille do filho Davide ceder 2 a 2 ao PSG com Marquinhos salvador

Escrito por (via Agência Estado)
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Carlo Ancelotti anuncia no dia 8 de setembro a primeira convocação da seleção brasileira após a campanha ruim na Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano já anunciou que dará uma bela renovada no elenco nos amistosos com Austrália e Índia. Enquanto a lista não sai, o comandante acompanha as equipes estrangeiras e viu, nesta sexta-feira, o Lille de seu filho e auxiliar Davide Ancelotti ceder o 2 a 2 ao Paris Saint-Germain, na Ligue 1, com dois gols nos acréscimos e Marquinhos salvador.

Ancelotti já avalia os nomes para a remodelada seleção que atuam fora do País e a ida ao Stade Pierre-Mauroy, casa do Lille, já estava prevista em seu tour europeu. Além do veterano Marquinhos, o PSG tem o jovem Beraldo.

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Neste fim de semana, o treinador vai acompanhar jogos da Premier League, onde jogam muitos garotos, casos de Rayan, convocado, e Estêvão, cortado por lesão, além de Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães, que devem se tornar os líderes neste novo ciclo.

Outros nomes que esperam por oportunidade na largada para a Copa de 2030 e atuam na Inglaterra são o goleiro John, o zagueiro Murilo e o centroavante Igor Jesus, do Nottingham Forest, e João Pedro, artilheiro que defende o Chelsea.

Nesta sexta, Ancelotti viu o trabalho de seu filho continuar dando frutos nesta largada da Ligue 1. Depois dos 2 a 0 diante do Angers, fora de casa, sua equipe ganhava do poderoso Paris Saint-Germain com gols de Haraldsson e Bakwa até os 46 minutos do segundo tempo.

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A festa do Lille parecia completa após o segundo gol, restando seis minutos para o fim do tempo regulamentar. Mas Vitinha diminuiu aos 46 e Marquinhos, um dos capitães de Ancelotti na seleção brasileira, salvou o PSG aos 49, indo para a área e deixando tudo igual em cabeçada indefensável.

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carlo ancelotti Futebol Ligue 1 Lille Marquinhos paris saint-germain
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