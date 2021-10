Napoli vira sobre a Fiorentina, mantém campanha perfeita e liderança do Italiano

Da Redação

O Napoli derrotou a Fiorentina por 2 a 1 neste domingo e se manteve impecável no Campeonato Italiano. A vitória no confronto válido pela 7ª rodada manteve o time napolitano com 100% de aproveitamento na competição, após sete jogos. O jogo aconteceu na cidade de Florença, casa da Fiorentina.

O Napoli chegou a 21 pontos em 21 possíveis e manteve uma vantagem de quatro pontos para a Inter de Milão. O Milan é o terceiro colocado, com 16 pontos, e ainda joga na rodada, podendo diminuir a diferença para o Napoli. Já a Fiorentina tem 12 pontos e está na quinta posição.

O placar foi aberto pela Fiorentina com um golaço do argentino Martinez Quarta, aos 28 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Vlahovic mandou de primeira para o meio da área e o zagueiro mandou um voleio para fazer 1 a 0. 10 minutos depois, o líder empatou, após o juiz marcar pênalti. O capitão Insigne perdeu a cobrança, mas Hirving Lozano pegou o rebote para empatar o duelo.

Logo no começo do segundo tempo, o Napoli conseguiu a virada. Zielinski cobrou falta na área e Amir Rrahmani mergulhou para cabecear e dar a vantagem ao time visitante.

Mais cedo neste domingo, o Bologna venceu a Lazio por 3 a 0 em casa, chegando a 11 pontos, na nona colocação. A rival tem os mesmos 11 pontos e está em sexto, mas pode perder posição ainda nesta rodada. O Hellas Verona goleou o Spezia por 4 a 0 e chegou a oito pontos, na 12ª posição. O Spezia cai para a 19ª posição, com quatro pontos.

Sampdoria e Udinese fizeram um jogaço, que terminou empatado por 3 a 3. Os dois times estão no meio da tabela, a Udinese tem oito pontos, enquanto a Sampdoria tem seis. A Roma também venceu nesta tarde de domingo, com 2 a 0 sobre o Empoli, subindo para a quarta colocação, com 15 pontos. O Empoli tem oito e está na 10ª colocação.