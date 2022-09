Napoli vence Spezia com gol aos 44 do 2º tempo e lidera o Campeonato Italiano

(via Agência Estado)

O Napoli venceu o Spezia por 1 a 0 na manhã deste sábado com gol de Raspadori nos minutos finais, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Mesmo jogando em casa no estádio Diego Armando Maradona, o time napolitano teve dificuldades e conquistou três pontos no sufoco para assumir a liderança do campeonato.

Assim, a equipe de Luciano Spalletti assumiu a liderança provisória do torneio, já que o Atalanta joga no domingo às 7h30. Com o resultado, Spezia chegou a cinco jogos sem vencer no nacional.

A equipe da casa chegou embalada após bater com autoridade o Liverpool no meio da semana pela Liga dos Campeões. O técnico mexeu no time buscando poupar esforços e mesmo criando mais oportunidades, o Napoli teve dificuldades de passar pela defesa do Spezia e pelo goleiro Dragowski.

Já no início da partida, aos 5 minutos, Kvaratskhelia recebeu pela esquerda, deu uma linda caneta e chutou para o gol de Dragowski, mas foi travado. No final da primeira etapa o Spezia teve uma grande chance com Emmanuel Gyasi.

Aos 26 minutos, Mario Rui recuou para o goleiro, ambos se atrapalharam e quase que o Spezia abre o placar. Aos 44 minutos, em jogada pela direita de Lozano, Gaetano furou a jogada, mas Raspadori aproveitou e marcou para o time da casa. Após o gol dos napolitanos, as duas comissões técnicas discutiram na beira do campo. Spaletti recebeu cartão vermelho após reclamação e não vai comandar a equipe na próxima partida pelo Italiano, contra o Milan.

O resultado deixou o Napoli na liderança do campeonato com 14 pontos. Já o rival acumula cinco jogos sem vencer, tem cinco pontos e é apenas o 14º colocado. Ainda no sábado pelo Campeonato Italiano, o Inter de Milão enfrenta o Torino às 13h, enquanto o Milan visita o Sampdoria às 15h45.