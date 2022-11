Napoli vence Empoli e continua invicto na liderança do Italiano; Milan empata

(via Agência Estado)

O Napoli venceu de novo e deu sequência ao seu momento avassalador no Campeonato Italiano. A vítima desta terça-feira foi o Empoli, que visitou os napolitanos no Estádio Diego Armando Maradona e saiu de lá derrotado por 2 a 0, em jogo que abriu a 14ª rodada da liga nacional. Os gols foram marcados por Lozano e Zielinski.

A vitória foi a décima seguida do Napoli no Italiano, competição na qual o time disputou 14 jogos, venceu 12 e empatou dois, não à toa está isolado na liderança, com 38 pontos. Em toda a temporada, a única derrota foi contabilizada há uma semana, no dia 1º de novembro, quando perdeu por 1 a 0 para o Liverpool na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Mesmo com a derrota, avançou em primeiro lugar no Grupo A.

A equipe comandada por Luciano Spalletti passou em branco durante o primeiro tempo do duelo desta terça, mas resolveu a situação na etapa final. Depois de Lozan abrir o placar em cobrança de pênalti, aos 24, o Empoli perdeu Luperto, expulso cinco minutos depois. Confortável com a vantagem no placar somada à superioridade numérica, o Napoli ampliou perto do final do jogo, aos 43, quando Zielinski foi servido por Lozano e acertou um belo chute rasteiro.

Com o triunfo, o time napolitano garantiu que terminará a rodada com oito pontos de diferença para o segundo colocado. Atualmente, a vice-liderança é do Milan, que ficou no empate sem gols com o Cremonesi, no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, e agora tem 30 pontos, com chances de ser alcançado por Lazio e Atalanta, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Ambos têm 27 pontos e ainda não foram a campo pela rodada. Em outro jogo do dia, Spezia e Udinese empataram por 1 a 1, no Estádio Alberto Picco.