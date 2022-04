Napoli vence Atalanta, encosta no Milan e mantém disputa acirrada pelo título

Da Redação

O Napoli não perdeu o embalo na volta do Campeonato Italiano após a parada para a última Data Fifa. Depois de duas semanas sem jogos, o time comandado por Luciano Spaletti visitou a Atalanta no Gewiss Stadium, em Bergamo, e conquistou uma vitória por 3 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada da liga nacional, que tem mais apenas sete rodadas para definir o campeão.

A briga pelo título ainda está aberta, e os próprios napolitanos são candidatos a erguer a taça. O triunfo deste final de semana mantém a equipe na vice-liderança, com 66 pontos, mesma pontuação do líder Milan, ainda apto a abrir uma vantagem de três pontos, pois encerra a rodada na segunda-feira, em jogo contra o Bologna. A Inter de Milão, com 60 pontos, e Juventus, com 59, também estão no páreo.

O Napoli venceu a Atalanta sem tantos sustos. Ainda no primeiro tempo, abriu uma boa diferença, com um pênalti convertido por Insigne e um gol marcado por Matteo Politano. Os donos da casa chegaram a diminuir com De Roon, na etapa final, mas Elmas fez o terceiro gol napolitano, perto do fim do jogo, e afastou as chances de uma reação dos adversários.

Agora, o Napoli se prepara para enfrentar a oitava colocada Fiorentina, no próximo domingo, mesmo dia em que o Atalanta, quinto colocado, enfrenta o Sassuolo, nono colocado. A Fiorentina, aliás, também esteve em campo nesta manhã (horário de Brasília), um pouco mais cedo, e venceu o Empoli por 1 a 0, graças a um gol solitário marcado por Nícolas Gonzalez, no minuto seguinte após o time adversário perder Luperto, expulso em razão de uma entrada forte.

No mesmo horário da vitória do Napoli, a Udinese aplicou uma sonora goleada por 5 a 1 sobre o Cagliari. O ítalo-brasileiro João Pedro abriu o placar para o time da Sardenha, mas a Udinese conseguiu a virada com gols do zagueiro brasileiro Rodrigo Becão e do atacante português Beto, responsável também pelo terceiro gol. O placar foi ampliado por Molina e, mais uma vez, por Berto, consagrado com um hat-trick.