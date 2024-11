Napoli supera o Milan no San Siro e abre sete pontos de frente no Campeonato Italiano

A 10º rodada do Campeonato Italiano termina apenas na quinta-feira, mas os concorrentes do Napoli na briga pelo título entrarão em campo pressionados. Isso pelo fato de o líder isolado continuar empilhando resultados positivos. Nesta terça, os comandados de Antonio Conte visitaram o Milan, no San Siro, e ganharam por 2 a 0, subindo para os 25 pontos, sete a mais que a vice-líder Internazionale e oito na frente da Juventus - ambas jogam nesta quarta.

A oitava vitória do Napoli - soma ainda um empate e uma derrota - demorou somente cinco minutos para ser construída, com gol de Lukaku. Kvaratskhelia, em bela jogada e batida de fora da área completou o placar. O Milan ainda teve um gol de Morata anulado pelo VAR.

Mesmo visitante, o Napoli adotou postura atrevida e partiu para o ataque assim que a bola rolou. Com somente 3 minutos, Kvaratskhelia lamentava ter errado o alvo em batida de fora da área. O Milan estava atordoado e acabou pagando o preço de seu início ruim.

Aos cinco minutos, o goleiro Maignan saiu jogando errado e o Napoli foi mortal. Anguissa tocou para Lukaku. O belga ganhou no corpo do marcador e bateu no canto para colocar o líder isolado em vantagem no placar, esfriando a pressão da torcida que o vaiava - o centroavante, assim como o companheiro Napolitano, defendeu as cores da rival Internazionale.

O Napoli ainda teve alguns bons contragolpes com Anguissa e Lukaku para tentar ampliar logo após tirar o zero do marcador. Não aproveitou e viu os donos da casa, aos poucos, se acertarem e assumirem o comando da partida.

Empurrados pela torcida, o Milan cresceu na primeira etapa e começou a dar trabalho ao goleiro Meret e aos defensores napolitanos. Na base da pressão, o empate parecia inevitável antes da pausa. Okafor, Chukwueze e Fofana tiveram chances de ir às redes e não aproveitaram.

O Napoli, então, mostrou que não lidera a competição por acaso. Trocou passes com paciência, levando a jogada da direita até a esquerda. Kvaratskhelia recebeu, cortou para dentro, passando por Emerson Royal e Fofana antes de finalizar cruzado, no canto de Maignan, anotando um lindo gol no San Siro.

Em uma etapa na qual merecia mais sorte e a igualdade em seus domínios, tivesse mais capricho nas conclusões, já que criou bastante, o Milan foi ao vestiário com duro revés de dois gols diante de uma adversário bem armado e letal.

O Milan tinha tudo para esquentar o jogo ao diminuir com Morata, de cabeça, logo no primeiro minuto da etapa final. Mas a explosão da arquibancada e dos jogadores em campo acabou levando uma ducha de água fria com o VAR acusando impedimento e anulando o lance.

O Milan adiantou as linhas e começou a rondar a área de Meret, bem protegido pelos zagueiros Rrahmani e Buongiorno. Mas nada de anotar pela primeira vez. O Napoli investia nos contragolpes e sempre que chegava, era perigoso.

Bem postado na defesa, o Napoli passou a administrar a posse de bola nos minutos finais. Restando 14 minutos para o encerramento do jogo, com a boa vantagem no placar, Conte colocou seus artilheiros do dia para descansar, já de olho na Atalanta, rival de domingo. Lukaku e Kvaratskhelia deram lugar a David Neres e Giovanni Simeone em manutenção de esquema ofensivo.

O jogo seguiu aberto, lá e cá, e Rafael Leão quase desconta. O português soltou a bomba e Meret salvou. Pulisic também teve oportunidade e não acertou o alvo. O Milan lutou até o fim, mas não conseguiu os buscados gols e estacionou nos 14 pontos, bem distante do topo. A festa foi do líder, que deu nova demonstração de forças e continua soberano na frente.

Demais resultados do dia: Cagliari 0 x 2 Bologna e Lecce 1 x 0 Hellas Verona.