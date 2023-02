Napoli ganha 20º jogo no Italiano e torcida já faz contagem regressiva pela taça

(via Agência Estado)

Ainda faltam 15 rodadas, mas a torcida do Napoli já faz as contas para saber quando a equipe acabará com o jejum de títulos no Campeonato Italiano. Campeão nas temporadas 1989/90 e 86/87, a equipe faz campanha impecável na competição e muitos já até fazem tatuagens da terceira conquista. Nesta sexta-feira, na abertura da 23ª jornada, a equipe visitou o Sassuolo e somou sua 20ª vitória, por 2 a 0, abrindo incríveis 18 pontos para a Inter de Milão, que ainda joga.

São sete triunfos seguidos no Campeonato Italiano dos comandados de Luciano Spalletti. A última derrota foi justamente para a Inter, no dia 4 de janeiro. Desde então, a equipe somou resultados expressivos, como a surra de 5 a 1 na Juventus, e os 2 a 1 na Roma.

Nesta sexta, o Napoli precisou de somente 11 minutos para abrir o placar no estádio Città del Tricolore. E foi logo com uma pintura. Kvaratskhelia pegou a bola antes do meio campo e arrancou, se livrando de três marcadores e batendo cruzado no canto do goleiro Consigli.

O meia-atacante georgiano chegou ao 10º gol na competição, na qual ainda soma 9 assistências. Ao lado de Oshimhen, o autor do segundo gol, são 13 bolas nas redes e mais cinco passes para gols apenas em 2023.

O nigeriano ampliou aos 32 minutos, ao anotar outro gol bonito. O atacante se livrou do marcador no canto direito da área e bateu, sem ângulo, para ampliar. O chute forte surpreendeu o goleiro. Com um terço de jogo a vantagem já era cômoda, mesmo fora de casa.

Lauriente até descontou aos 40 minutos, em gol que poderia "esquentar" a partida. Mas o atacante estava impedido e, após consulta ao VAR, o lance foi impugnado. Os donos da casa voltaram do intervalo tentando voltar ao jogo, mas não conseguiram. E quase não saem com desvantagem ainda maior. No último minuto, Simeone ampliou, de cabeça. Mas estava impedido. A festa do líder, contudo, estava garantida.