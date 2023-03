Napoli é surpreendido pela Lazio e perde após oito vitórias seguidas no Italiano

(via Agência Estado)

O torcedor do Napoli não via sua equipe levar um gol desde o dia 29 de janeiro, quando venceu a Roma por 2 a 1. E só festejou vitórias nas últimas nove partidas da equipe. Tudo ruiu nesta sexta-feira com surpreendente derrota para a Lazio, em pleno Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, por 1 a 0, na abertura da 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Um gol do uruguaio Vecino, aos 22 do segundo tempo, definiu o encontro. O jogador aproveitou bola mal afastada pela defesa napolitana e soltou uma bomba de fora da área, sem chances de defesa para o goleiro Alex Meret.

A equipe vinha de oito vitórias seguidas na competição, além de triunfo sobre o Eintrach Frankfurt na ida das oitavas da Liga Europa, sem sofrer gols nas últimas cinco aparições. A série invicta era de 11 partidas.

Foi apenas a segunda derrotas do Napoli no ano. No dia 4 de janeiro, a equipe levou 1 a 0 da Internazionale, então segunda colocada. Com o revés, a vantagem caiu um ponto. Agora, os comandados de Luciano Spalleti tem 17 de vantagem sobre a própria Lazio, nova segunda colocada.

A diferença, ainda muito tranquila, pode cair para 15 caso Milan (visita a Fiorentina) ou Internazionale(hospeda o Lecce) ganhem seus jogos da rodada. O Napoli buscará se redimir em mais um jogo complicado em seus domínios. No dia 11, recebe a Atalanta, atualmente no sexto posto.