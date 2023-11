Napoli derrota a lanterna Salernitana e melhora posição no Campeonato Italiano

Siga o TNOnline no Google News

Com um gol em cada tempo, o Napoli venceu a Salernitana, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Arechi, em Salerno, um duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a equipe napolitana assumiu provisoriamente a quarta colocação no Italiano, com 21 pontos, quatro a menos que a líder Internazionale de Milão. A Salernitana continua sem vencer na temporada. São quatro empate e sete derrotas.

O Napoli imprimiu um ritmo forte desde o começo da partida, apostando em encontrar facilidades, diante da pior defesa da competição. Com isso, logo aos 13 minutos, Raspadori abriu o placar aos 13 minutos.

Com a vantagem, a equipe napolitana tentou aumentar a vantagem, mas não teve competência nas finalizações. No total, foram 15 arremates para a meta do goleiro Guillermo Ochoa, autor de seis defesas.

O segundo gol do Napoli só foi sair aos 37 minutos da etapa final, com Elmas. Com a vitória garantida, os visitantes, atuais campeões da liga, se pouparam e planejam melhores resultados para melhorar a posição da equipe na tabela.