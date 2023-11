Napoli demite Rudi Garcia e contrata Walter Mazzarri como novo técnico

O atual campeão italiano Napoli demitiu o técnico francês Rudi Garcia nesta terça-feira, após derrota por 1 a 0 para o Empoli, um dos últimos colocados do campeonato nacional, e já anunciou o substituto para o cargo. A partir de agora, a equipe napolitana será comandada por Walter Mazzarri, que teve uma longa passagem pelo clube entre 2009 e 2013.

Rudi Garcia chegou ao Napoli com grande responsabilidade, pois foi contratado para substituir Luciano Spalletti, que deixou o time ao fim da temporada passada, após ajudar a encerrar o jejum de 33 anos sem título. Spalletti se despediu dizendo que gostaria de ter um tempo para descansar, mas foi surpreendido com uma oferta para comandar a seleção italiana, após a saída de Roberto Mancini, e aceitou.

Sob o comando de Garcia, a equipe napolitana teve oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 16 jogos. O francês deixa o time na quarta colocação do Campeonato Italiano, com 21 pontos. Na Liga dos Campeões, o Napoli aparece em segundo lugar do Grupo C, com sete pontos e a uma vitória de confirmar a classificação para as oitavas de final.

Aurelio de Laurentiis, dono do clube de Nápoles, chegou a ter conversas com o croata Igor Tudor, ex-Olympique de Marselha e atualmente sem clube, para ser o novo treinador, mas desacordos a respeito da duração de contrato impediram o acerto. Então, Mazzarri foi acionado e, segundo a imprensa italiana, aceitou um contrato curto, de apenas sete meses. Ele estava sem clube desde que deixou o Cagliari, em maio de 2022.