Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

'Não vai mais jogar mesmo estando disponível': técnico do Tottenham expõe racha com Richarlison

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Richarlison segue em um momento complicado na sua passagem pelo Tottenham. Em entrevista coletiva na véspera do confronto contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, o técnico Roberto De Zerbi revelou que o brasileiro não será utilizado em nenhum cenário.

"Nada muda para a Copa da Liga ou para a Premier League. A situação é a mesma. Richarlison não vai jogar mesmo estando disponível. Nem na Copa da Liga", disse o treinador italiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O atacante de 29 anos ficou fora da lista de jogadores inscritos pelo clube de Londres para a disputa da primeira metade do Campeonato Inglês.

Diante desta situação, Richarlison e Tottenham negociaram sua saída para o Trabzonspor, onde atuaria ao lado de Mohamed Salah na Turquia, e para o Vasco, em um retorno ao futebol brasileiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele lamentou o desfecho negativo da negociação com a equipe carioca. O time cruzmaltino tinha a intenção de assinar um acordo de longa duração, enquanto o atleta gostaria de ficar no Brasil até dezembro, visando voltar à Europa na próxima janela de transferências, em janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Tinha deixado bem claro com Pedrinho, com Felipe, desde o início da nossa conversa que eu queria defender o Vasco até dezembro. Apareceram outros clubes, outras propostas, mas deixei bem claro com Pedrinho, com Felipe, que a prioridade era eles até dezembro", falou Richarlison.

"Infelizmente, o Tottenham também excedeu lá o limite de empréstimo e por isso que não deu certo também. Mas é isso. Queria agradecer a vocês aí, torcedor do Vasco, que mandaram muitas mensagens de carinho, perguntando até que horas, que dia eu ia estar no aeroporto para irem fazer uma festa e buscar, mas vamos deixar para uma próxima", completou.

Desde a primeira rodada da Premier League, quando foi titular, Richarlison não entrou em campo em mais nenhuma partida da temporada 2026/27. O Tottenham encara o Liverpool nesta terça-feira, 15, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Racha richarlison técnico do Tottenham
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV