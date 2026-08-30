'Não somos mais uma potência do futebol brasileiro', admite Neymar ao avaliar força do Santos

Neymar deixou o gramado da Neo Química Arena satisfeito com a boa apresentação e a ajuda na vitória do Santos, sobre o Corinthians, por 1 a 0, que deu um respiro na luta contra a queda no Brasileirão. No entanto, não se iludiu com o resultado, admitiu que a batalha continua complicada e admitiu que a equipe não é mais uma potência no País.

Nada de diminuir o Santos, porém. Na visão do camisa 10, apenas Flamengo e Palmeiras, seu próximo rival, pelas quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, na Vila Belmiro, conseguem se sobressair em solo verde e amarelo.

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Questionado sobre a campanha santista no Brasileirão, Neymar viu o time longe de um alívio. "Reitero o mesmo discurso que eu falei há um mês, se não me engano. Vai ser sofrido, todos os jogos, não tem jogo que a gente vai ganhar de 3, 4 a 0, não. Obviamente que vai acontecer uma hora ou outra, mas pelo que o Santos tornou, infelizmente, nós não somos mais potência do futebol brasileiro", admitiu o craque.

Neymar evitou falar o nome das potências após tratar o Palmeiras como "segunda força nacional" antes da tentativa de uma remontada na Copa do Brasil após surra de 3 a 0 no Nubank Parque que poderia ter sido ainda mais ampla.

"As potências do futebol brasileiro são dois times, e a gente sabe quais são. A gente está nos esforçando ao máximo, trabalhando todos os dias para melhorar. A torcida do Santos tem de esperar muita entrega, dedicação, todos os dias, em todos os jogos desse grupo e vamos tentar vencer o máximo possível", completou já na zona mista da Neo Química Arena.