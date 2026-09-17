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Naná Silva pouco faz contra 7ª favorita e Brasil fica sem representantes em simples no SP Open

Escrito por (via Agência Estado)
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O sonho brasileiro em fazer bonito na chave de simples do SP Open chegou ao fim na abertura da segunda rodeada. Única representante do País a passar da estreia, a jovem Nauhany Silva, a Naná, de 16 anos, sucumbiu nesta quinta-feira diante da espanhola Kevin Quevedo, cabeça de chave 7, sendo facilmente eliminada com parciais de 6/2 e 6/1.

Assim como na edição de 2025, Naná parou na segunda rodada. As demais representantes do País caíram logo na estreia, casos de Victoria Barros, Laura Pigossi, Carol Meligeni e Gabriela Cé.

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Naná até começou bem a partida, quebrando o serviço da espanhola logo no terceiro game. Ocorre que a prodígio brasileira não sustentou a vantagem no serviço e permitiu a reação de imediato.

Ser quebrada logo depois de aproveitar um break point deixou Naná Silva um tanto nervosa e Quevedo aproveitou para embalar, enfileirando cinco ponto seguidos e fechando o primeiro set após 40 minutos de jogo.

O começo do segundo set foi ainda pior para a tenista mais jovem da chave do SP Open e logo a favorita obteve duas quebras, abrindo imponentes 4 a 0. Naná tentou reagir e quebrou para anotar o primeiro ponto. Novamente desperdiçou o saque a seguir a se despediu com a espanhola aproveitando o terceiro match point, anotando 6 a 1 após 1h13 de confronto.

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Kevin Quevedo Naná Silva SP Open tênis
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