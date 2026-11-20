Nauhany Silva, a Naná, joga sua segunda edição da Billie Jean King Cup, aos 16 anos, a partir desta sexta-feira. Ela enfrenta, a partir das 14 horas, a canadense Bianca Andreescu, campeão do US Open em 2016, na partida que abre o duelo entre Brasil e Canadá em Vitória, no Espírito Santo.

"Acho que será um jogo muito duro. Conheço a Bianca e já assisti a várias partidas dela. Preciso confiar em mim mesma e vou dar 100% amanhã", comentou Naná em coletiva de imprensa. "Tenho toda a equipe ao meu lado e sei que teremos muita gente torcendo. Não temos tantas oportunidades de jogar no Brasil, então contar com o apoio da nossa torcida vai ajudar bastante."

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Os confrontos das tenistas, válidos pela disputa por uma vaga na etapa classificatória do torneio, foram definidos em sorteio realizado nesta quinta-feira, 19. Ao longo desta sexta, também vai à quadra a medalhista olímpica Laura Pigossi, que enfrenta a canadense Kayla Cross.

"Estamos construindo esse confronto desde o sorteio, quando começamos a analisar tanto as nossas jogadoras, com potencial de convocação, quanto as adversárias, mesmo sem conhecer a escalação do Canadá", destacou o capitão Luiz Peniza. "Já temos bastante coisa mapeada e agora estamos nos ajustes finais. Queremos somar pontos em cada confronto para, no fim da tarde de sábado, sair daqui com a vitória".

O duelo com o Canadá continua no sábado, quando Pigossi se junta à Luisa Stefani, número 2 do mundo no ranking de duplistas e ao lado de quem foi bronze olímpico, para desafia Gabrieal Dabrowski, parceira de Stefani no circuito da WTA, e Ariana Arseneault. Depois, em simples, Pigossi enfrentará Bianca Andreescu, enquanto Naná Silva terá pela frente Kayla Cross, encerrando a programação prevista para a disputa.

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O duelo entre Brasil e Canadá será realizado em até cinco partidas, entre simples e duplas. A seleção que alcançar três vitórias primeiro garantirá vaga nos Qualifiers de 2027.

CONFIRA A ORDEM DOS JOGOS:

SEXTA-FEIRA (20) - a partir das 14h

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Nauhany Silva (Brasil) x Bianca Andreescu (Canadá)

Laura Pigossi (Brasil) x Kayla Cross (Canadá)

SÁBADO (21) - a partir das 13h

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Luisa Stefani/Laura Pigossi (Brasil) x Gabriela Dabrowski/Ariana Arseneault (Canadá)

Laura Pigossi (Brasil) x Bianca Andreescu (Canadá)

Nauhany Silva (Brasil) x Kayla Cross (Canadá)

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Programação definida no sorteio oficial, sujeita a alterações.