Nadal volta às quadras após quase dois meses com dura vitória em Washington

Da Redação

Rafael Nadal sofreu mais que o esperado para ganhar em sua volta ao circuito, nesta quarta-feira. Depois de 54 dias longe das quadras, o cabeça de chave número 1 do ATP 500 de Washington precisou de três sets para eliminar o americano Jack Sock. Fez 2 a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/1) e avançou às oitavas de final, quando enfrentará o sul-africano Lloyd Harris.

continua após publicidade .

O espanhol abriu mão da disputa de Wimbledon e também dos Jogos Olímpicos para "preservar o corpo". Vinha de dura sequência de 22 jogos no saibro até perder na semifinal de Roland Garros para o sérvio Novak Djokovic, no dia 11 de junho.

Por ser "bye", um dos principais cabeças de chave, Nadal estreou direto na segunda rodada. E viu o sorteio das chaves o colocar diante de um tenista da casa. Jack Sock, que bateu o japonês Yoshihito Nishioka na estreia, parecia presa fácil para o espanhol pela 192ª posição no ranking mundial - o americano já esteve no Top 10.

continua após publicidade .

E Nadal começou o jogo com tudo. Depois de trocarem games até 3 a 2, o número 3 do mundo arrancou para 6 a 2 com duas quebras seguidas do serviço de Sock. Com somente 47 minutos, fez 1 a 0 na partida.

Quando todos imaginavam que repetiria a dose no segundo set, o americano endureceu o confronto. No sétimo game, Sock quebrou o serviço de Nadal e depois foi só trocarem serviços para empatar em 1 a 1 com 6/4.

Motivado, Sock seguiu surpreendendo o favorito na parcial decisiva. Logo no primeiro game, quebrou e a seguir abriu 2 a 0. Passando bastante aperto, Nadal mostrou superação ao devolver a quebra e empatar em 3 a 3. Teve dois break-points e aproveitou o primeiro para voltar à partida.

continua após publicidade .

Mais tranquilo, o espanhol sacou bem e virou o set decisivo para 4 a 3, jogando a pressão para o americano. Depois de abrir 40 a 0 em seu serviço, Sock quase viu Nadal quebrar. Teve de salvar um break-point e só confirmou na quinta chance. Os rivais trocaram pontos e a decisão foi para o tie-break.

Arrasador, Nadal abriu com 5 a 0, confirmando seu saque, quebrando Sock duas vezes, e servindo bem outras duas vezes. O americano fez o ponto de honra antes de ser quebrado novamente. Com 6 a 1, o espanhol não vacilou no primeiro match point e festejou volta com triunfo após enorme sufoco.