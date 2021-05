Nadal vence Zverev e vai à semifinal em Roma; chuva adia jogo de Djokovic

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Em clima de revanche, Rafael Nadal superou Alexander Zverev nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Masters 1000 de Roma, na Itália. O espanhol devolveu a derrota sofrida na semana passada, em Madri. Já o jogo de Novak Djokovic e de outros dois confrontos das quartas de final, entre chaves masculina e feminina, foram adiadas por causa da chuva.

Com um desempenho superior ao que exibiu na capital espanhola, Nadal eliminou Zverev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em quase duas horas de partida. Fazendo um jogo ainda mais de fundo de quadra, o número três do mundo dominou o rival alemão, que havia vencido os três últimos confrontos com o espanhol.

Em sua última competição antes de Roland Garros, Nadal enfrentará agora o americano Reilly Opelka, conhecido pela altura (2,11 metros) e pelo forte saque. Destacando-se neste fundamento, ele despachou o argentino Federico Delbonis por 7/5 e 7/6 (7/2). Pelo caminho, ele também deixou o russo Aslan Karatsev, algoz do compatriota Daniil Medvedev.

As outras duas partidas das quartas de final masculina foram adiadas para sábado, em razão do mau tempo que atrapalhou a competição italiana ao longo da semana. Destes dois duelos, o mais aguardado envolve Djokovic, número 1 do mundo, e o grego Stefanos Tsitsipas, que vive boa fase.

Tanto que o grego liderava o jogo quando a chuva caiu e o jogo foi interrompido. Ele venceu o set inicial por 6/4 e estava na frente no segundo, por 2/1, já com uma quebra de vantagem. O vencedor deste jogo vai enfrentar quem levar a melhor no duelo entre o local Lorenzo Sonego e o russo Andrey Rublev.

Na chave feminina, apenas uma partida das quartas não foi finalizada, envolvendo a polonesa Iga Swiatek e a ucraniana Elina Svitolina. Quem vencer enfrentará a americana CoCo Gauff, que contou com abandono da australiana Ashleigh Barty, atual líder do ranking, no segundo set.

A favorita liderava o placar por 6/4 e 2/1 quando desistiu por conta de dores no braço direito e agora virou dúvida para Roland Garros, assim como a romena Simona Halep, que também abandonou a competição italiana durante a semana, por lesão. A ex-número 2 do mundo se recupera de uma lesão muscular na panturrilha.

A outra semifinal de Roma terá a checa Karolina Pliskova e a croata Petra Martic. A primeira superou a letã Jelena Ostapenko por 4/6, 7/5 e 7/6 (7/1). Martic eliminou a americana Jessica Pegula por 7/5 e 6/4.