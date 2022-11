Nadal vence Ruud em exibição no Mineirinho; Bruno Soares se despede com homenagem

(via Agência Estado)

De volta ao Brasil após seis anos, Rafael Nadal voltou a vencer o norueguês Casper Ruud em exibição realizada no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. O tenista espanhol venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5, na noite de sábado que contou também com a despedida oficial do brasileiro Bruno Soares.

Nadal, atual vice-líder do ranking, enfrentou Ruud pela segunda vez numa série de exibições que ambos fazem pela América do Sul nos últimos dias. No início da semana, em Buenos Aires, o recordistas de títulos de Grand Slam já havia vencido o rival norueguês, atual número três do mundo.

Favorito, Nadal conquistou a nova vitória apesar do cansaço recente. Nesta série de jogos, ele enfrentou o chileno Alejandro Tabilo em Santiago, na madrugada de sábado. E teve pouco tempo para descansar ao longo do dia, em solo brasileiro, devido a compromissos de patrocinadores.

Diante de 10 mil pessoas na reabertura do Ginásio do Mineirinho, Nadal controlou um equilibrado jogo, como já fizera com Ruud ao longo da temporada 2022. O espanhol superou Ruud na final de Roland Garros - também foi campeão do Aberto da Austrália neste ano. Ruud, por sua vez, foi vice-campeão também do US Open.

Ao fim da partida, o espanhol apontou as boas recordações que guarda do Brasil. Seu segundo troféu da carreira foi conquistado na Costa do Sauípe, em 2005, no Brasil Open. Ele faturou a segunda conquista no torneio em 2013, quando voltava de lesão. E foi campeão ainda do Rio Open de 2014 e obteve a medalha de ouro na chave de duplas da Olimpíada do Rio-2016.

"O Brasil é um país muito importante na minha vida esportiva. Meu segundo torneio profissional ganhei aqui, na Costa do Sauípe. Já joguei em São Paulo, no Rio e agora tive a oportunidade de jogar em Belo Horizonte. Foi uma noite muito especial aqui e espero poder voltar outras vezes", comentou Nadal.

BRUNO SOARES

Após anunciar que deixaria o tênis ao fim do US Open, o tenista brasileiro fez sua despedida oficial no mesmo Ginásio do Mineirinho. Ele formou dupla com o americano Bob Bryan no confronto com Marcelo Melo, seu companheiro nas partidas de Copa Davis e Olimpíada, e Rafael Matos. Soares levou a melhor numa disputa de set único, por 7/6 (7/4).

"Foi um presente, para coroar minha carreira, jogar com um dos meus maiores ídolos, o Bob, e com o Marcelo onde começamos essa história aos 7 anos de idade. Queria agradecer ao Luzio Ramos, ao MundoTênis. Sei o quanto é difícil organizar um evento como esse em pouco tempo. Está de parabéns. Extremamente feliz de participar disso aqui", declarou Soares.

"Quero ser lembrado pela pessoa que fui e não pelos títulos que conquistei. Espero ter motivado muita gente a jogar tênis, garotada a treinar duro, acreditar nos seus sonhos. Espero poder ter dado um pouco de alegria com resultados, e títulos, e dar alegria a pessoas, esse é meu maior legado".