Nadal vence americano em sets diretos e vai às oitavas do US Open; Swiatek avança

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em busca do terceiro título de Grand Slam desta temporada, o espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo na noite deste sábado, no Arthur Ashe Stadium, e conquistou sem sustos a vaga nas oitavas de final do US Open. Precisou apenas de três sets diretos, com direito a pneu na abertura, para superar o americano Richard Gasquet com parciais de 6/0, 6/1 e 7/5.

continua após publicidade .

Na próxima fase, o número 3 do mundo e maior vencedor de majors enfrentará mais um representante do país-sede do torneio. Trata-se de Frances Tiafoe, atual 26º colocado do ranking da ATP, que avançou às oitavas ao vencer o argentino Diego Schwartzman, número 16 do mundo. Assim como Nadal, Tiafoe não perdeu nenhum set, mas teve parciais mais apertadas: 7/5 (7/9), 6/4 e 6/4.

"Ele é um grande jogador, muito carismático, muito rápido", disse Nadal, em entrevista após a vitória desta sexta, sobre Tiafoe. "Ele pode jogar de uma forma muito agressiva, então eu preciso continuar melhorando para continuar jogando cada vez melhor. Assim, terei mais chances de passar e ir mais longe", completou.

continua após publicidade .

Nadal bateu Gasquet em duas horas e 17 minutos. Começou escapando de uma diferença de 0/40 no primeiro game para vencê-lo, assim como os oito seguintes. Gasquet quebrou a sequência só no décimo game, após levar o pneu no set inicial e quando já perdia por 3 a 0 na segunda parcial, encerrada com vitória por 6 a 1 para o espanhol. O americano deu mais trabalho no terceiro set e até chegou a estar em vantagem na sequência depois de quebrar o saque do adversário, colocando 3 a 2 no placar, mas acabou derrotado por 7 a 5.

SWIATEK AVANÇA

O favoritismo também se confirmou para a número 1 do mundo da WTA, Iga Swiatek, que avançou às oitavas do US Open ao vencer a americana Lauren Davis por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Diferentemente de Nadal, a polonesa não teve vida tão fácil. Depois passar com mais tranquilidade das duas primeiras rodadas, contra Sloane Stephens e Jasmine Paolini, foi mais exigida por Davis.

continua após publicidade .

"Não consegui encontrar meu ritmo hoje", reconheceu Swiatek em sua entrevista na quadra. "Ela jogou de uma forma muito inteligente. Estou muito feliz no final por ter conseguido encaixar as bolas. Estou apenas tentando aproveitar qualquer jogo, mesmo quando não sou perfeita", concluiu.

A polonesa oscilou durante o primeiro set, mas conseguiu mostrar superioridade e vencer por 6/3. Na segunda parcial, a situação se complicou de verdade, já que Davis ditou o ritmo e levou os três primeiros games. Swiatek só foi diminuir após um longo quarto game e viu a adversária vencer na sequência. Então, após superar erros e desperdícios de quebras, recuperou-se de vez buscando a virada e firmando 6 a 4.