Nadal encerra série de amistosos contra Ruud com vitória e se despede do México

Com 36 anos, Rafael Nadal segue sendo um dos grandes nomes do tênis. O espanhol encerrou a série de amistosos nas Américas com vitória sobre o norueguês Cásper Ruud por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/4. Após a vitória, o segundo colocado do ranking da ATP se despediu do México.

"É uma sensação inesquecível viver em um ambiente assim no México. Só posso agradecer pelo apoio incondicional, é um país que me tratou como mais um mexicano. É difícil para mim dizer adeus a vocês", disse Nadal, que indicou não voltar mais para o país como tenista, ou seja, o espanhol abriu mão de jogar o ATP de Acapulco.

Nadal é tetracampeão de Acapulco, tendo conquistado o torneio nos anos de 2005, 2013 e 2020, além de 2022. Na Cidade do México, para o amistoso diante de Casper Ruud, emocionado, o espanhol afirmou que não pensa voltar ao país, ao menos, nas próximas duas temporadas.

"Acapulco não está nos meus planos para o futuro. Seguramente não em 2023 e 2024 parece-me muito longínquo, sinceramente, mas é um país onde as pessoas sabem se divertir, um país feliz. E bem, em todos os lugares que estive no país em Cozumel, Tulum, Playa Mujeres e Acapulco, sempre fui feliz, sempre levei boas lembranças dos lugares, mas também das pessoas, da comida, de tudo, e isso sempre me animou a voltar", disse Nadal.

Em quadra, na lotada e bem iluminada Plaza de Toros México, Nadal e Ruud fizeram um primeiro set equilibrado, confirmando todos os serviços. O espanhol ainda cometeu erros no tie-break, mas acabou confirmando a vitória.

No segundo set, Nadal provou mais uma vez o motivo de ser um dos melhores do mundo. O espanhol controlou o jogo e manteve seus saques para quebrar o serviço de Ruud e, mais tarde, cravar mais uma vitória diante do norueguês.

Eles se enfrentaram em cinco amistosos, com quatro vitórias de Rafael Nadal e apenas uma de Casper Ruud, terceiro do ranking da ATP. O único triunfo do norueguês foi em Quito, no Equador. A dupla encerra sua participação em 2022 e foca agora na abertura da temporada do próximo ano, na Austrália, no primeiro Grand Slam de 2023.