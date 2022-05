Nadal e Swiatek arrasam adversários em suas estreias em Roma

Da Redação

O espanhol Rafael Nadal e a polonesa Iga Swiatek estrearam com boas vitórias em Roma, nesta quarta-feira. O "Rei do Saibro" e a número 1 do mundo arrasaram seus adversários no saibro da capital italiana, enquanto o alemão Alexander Zverev teve mais trabalho e a suíça Belinda Bencic, atual campeã olímpico, se despediu de forma precoce.

No saibro onde já foi campeão por dez vezes, Nadal mais uma vez mostrou superioridade contra o americano John Isner e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. O espanhol mostrou boa evolução ao longo da partida, exibindo forte domínio no segundo set. "Eu terminei melhor do que comecei, sem dúvida. Ele teve algumas chances nas devoluções. Cheguei a ficar nas mãos dele. Mas tive sorte que ele errou alguns golpes", disse Nadal.

Com o resultado, o espanhol melhorou ainda mais seu retrospecto contra rivais americanos. Agora são 19 vitórias e nenhuma derrota contra eles no saibro. Nesta sequência, precisou ir ao tie-break apenas duas vezes, ambas com Isner. Nas oitavas de final, Nadal vai enfrentar o canadense Denis Shapovalov. Os dois se enfrentaram em Roma no ano passado, com vitória apertada do espanhol, que precisou salvar dois match points.

Segundo cabeça de chave do torneio italiano, Alexander Zverev precisou suar mais do que Nadal para vencer em sua estreia. Ela bateu o argentino Sebastian Baez por 7/6 (8/6) e 6/3. Seu próximo adversário é o australiano Alex de Minaur, que superou nesta quarta o americano Tommy Paul por 7/5 e 6/4.

Também nesta quarta, o grego Stefanos Tsitsipas e o russo Karen Khachanov se garantiram nas oitavas. O tenista da Grécia, quarto cabeça de chave, teve mais trabalho. E sofreu para eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov no tie-break do terceiro set: 6/3, 5/7 e 7/6 (7/4). Ele enfrentará agora o próprio Khachanov, que despachou o espanhol Pablo Carreño Busta por 6/4, 2/6 e 6/1.

No feminino, Iga Swiatek atropelou a romena Elena-Gabriela Ruse por 6/3 e 6/0. Voltando de lesão, a líder do ranking acumulou a 24ª vitória consecutiva na temporada - faturou quatro títulos nesta sequência positiva.

Nas oitavas, a polonesa terá pela frente uma rival mais experiente. A belarussa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, passou pela colombiana Maria Camila Osorio Serrano por 6/2 e 6/4.

Terceira e quarta cabeças de chave do torneio, a belarussa Aryna Sabalenka e a grega Maria Sakkari também venceram nesta quarta-feira. Sabalenka arrasou a chinesa Shuai Zhang por 6/2 e 6/0. Na sequência, vai duelar com a americana Jessica Pegula, que avançou diante do abandono da ucraniana Anhelina Kalinina e foi vice-campeã em Madri, no fim de semana.

Sakkari, por sua vez, superou a russa Ekaterina Alexandrova por 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a americana CoCo Gauff, que eliminou a compatriota Madison Brengle por 6/2 e 6/4.

Campeã do US Open em 2019, a canadense Bianca Andreescu venceu mais uma. Embalada, ela superou a espanhola Nuria Parrizas Diaz por 6/3 e 7/6 (7/4). Já Belinda Bencic caiu diante da americana Amanda Anisimova por 7/6 (7/5) e 6/1. Avançaram também a croata Petra Martic, a casaque Elena Rybakina e a suíça Jil Teichmann.