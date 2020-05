Nadal diz se concentrar no Aberto da Austrália: 'Perdemos um ano de nossas vidas'

Se tivesse a opção, Rafael Nadal disse que descartaria totalmente a atual temporada do tênis para retomar normalmente em 2021. Aos 33 anos, o espanhol, número 2 do ranking mundial, ganhador de 19 torneios de Grand Slam, disse que espera voltar a jogar este ano, mas duvida que isso possa acontecer por causa da pandemia de coronavírus.

"Eu me concentro agora apenas para estar pronto para 2021", disse Nadal, nesta terça-feira, em entrevista para a imprensa espanhola. "Eu estou mais preocupado com o Aberto da Austrália (tradicionalmente disputado em janeiro) do que com o que vai acontecer no fim deste ano. Eu acho que 2020 foi praticamente perdido. Tenho esperança de poder começar no próximo ano."

Nadal disse que as dificuldades logísticas para levar as pessoas para o país dos torneios dificultam a retomada do tênis com segurança em meio a pandemia. "Infelizmente, eu não vou mentir para você, a sensação é de que estamos perdendo um ano de nossas vidas", afirmou o espanhol. "E aos 33, 34 anos, isso é mais valioso o que aos 20 anos, quando tiver mais tempo pela frente."

Nadal disse recentemente que estava preocupado com o risco de nova contusões quando os jogadores retornarem à ação após um longo período sem treinamento adequado. Nadal teve que lidar com uma série de lesões ao longo de sua carreira e espera que seu corpo lute novamente quando as competições finalmente recomeçarem.