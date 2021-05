Nadal desbanca Djokovic na final e conquista o Masters 1000 de Roma pela 10ª vez

Continua após publicidade

Rafael Nadal mostrou neste domingo que não é chamado de rei de Roma por acaso. Em sua 13ª decisão do Masters 1000 italiano, desbancou o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, com bela apresentação, para garantir sua 10ª conquista na terra batida do Foro Itálico. O espanhol fez 2 a 1 na final, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/3 e agora tem 4 a 2 contra o rival em decisões no torneio.

Um bom aperitivo para Roland Garros, que começa no dia 24 de maio e na qual ambos tentarão repetir a campanha de 2020, quando foram à decisão e o espanhol cravou um 3 a 0 para erguer o título pela 13ª vez.

Recordista do Masters 1000 de Roma, Nadal iniciou a busca pelo 10° título sendo surpreendido diante do número 1 do mundo, que chegou a abrir 2 a 0, com quebra logo de cara. Aproveitando melhor o primeiro saque, porém, o espanhol fechou o primeiro set por 7/5.

Foram três quebras na parcial, sendo duas do espanhol e uma do sérvio. Nadal teve três break points a seu favor e desperdiçou somente um. Abriu vantagem numa bela apresentação de tênis, recuperando-se de um início preocupante.

Contra Djokovic, porém, cantar vitória antes da hora é algo extremamente perigoso. Após vibrar muito ao fechar o primeiro set, Nadal foi completamente envolvido na segunda parcial, e depois de fazer 1 a 1, viu o sérvio dominar todas as ações. O sérvio quebrou duas vezes o serviço de Nadal e fez um tranquilo 6 a 1 para igualar a decisão e levá-la ao terceiro set.

A parcial decisiva foi equilibrada até Nadal fazer 3 a 2. No sexto game, Djokovic sacou e não anotou nenhum ponto, cedendo a quebra e ficando com 4 a 2 contra. O espanhol não deu chances de o adversário devolver a quebra e fechou em 6/3.