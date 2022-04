Nadal comemora volta aos treinos após quase um mês tratando fissura na costela

Da Redação

Rafael Nadal iniciou a temporada disposto a brigar pelo topo do ranking mundial. Ganhou três títulos seguidos, entre eles o Aberto da Austrália, e ainda foi finalista em Indian Wells, onde a lesão na costela atrapalhou seu desempenho na final contra o americano Taylor Fritz. Nesta segunda-feira, o espanhol celebrou o retorno aos treinos.

Nadal vinha de sequência impressionante de 20 vitórias e os troféus de Acapulco, Melbourne e do Aberto da Austrália, quando acabou derrotado por Fritz em Indian Wells. Chamou a atenção sua falta de mobilidade na final e o pedido de atendimento médico após perder facilmente o primeiro set.

O problema foi a batalha da semifinal contra o compatriota Carlos Alcaraz. Nadal se esforçou demais para fechar em 2 a 1 e acabou sofrendo uma fissura na costela, que acabou tirando-o do Masters de Miami e do ATP de Montecarlo.

"Hoje, depois de 4 semanas sem pisar na quadra de tênis, primeiro treino leve. Que ilusão pisar na terra novamente!", escreveu o espanhol em suas redes sociais, com fotos da atividade em quadra.

Atualmente o número 4 do mundo, Nadal iniciou os treinos em sua academia, em Manacor. Ele pretende disputar algum torneio no saibro para chegar inteiro em Roland Garros, agendado para 22 de maio. A principal meta antes do segundo Grand Slam do ano e jogar o ATP 1000 de Madri, entre 26 de abril e 8 de maio.