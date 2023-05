Nadal anuncia que não disputará o Masters 1000 de Roma: 'Não consigo treinar em alto nível'

(via Agência Estado)

Sem competir desde janeiro deste ano, quando sofreu uma lesão no quadril durante a segunda rodada do Aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal continuará fora das quadras por mais tempo. Em publicação nas redes sociais, o ex-número 1 do mundo anunciou que não terá condições de disputar o Masters 1000 de Roma, pois ainda não consegue "treinar em alto nível". Com isso, é incerta também sua presença em Roland Garros.

"Eu sinto muito em anunciar que eu não conseguirei estar em Roma", afirmou. "Todos vocês sabem o quanto me machuca ter de perder um dos torneios que tem um lugar especial na minha carreira como profissional e na minha história como pessoa, já que os fãs italianos costumam me apoiar bastante", completou.

Nadal é o maior campeão do torneio romano, com dez títulos. O último deles foi conquistado em 2021, diante do sérvio Novak Djokovic, campeão da edição passada, na qual o espanhol caiu cedo, ainda nas oitavas de final. Na ocasião, foi eliminado pelo canadense Denis Shapovalov.

No comunicado desta sexta, o tenista de 36 anos explicou que tem evoluído na recuperação e já se sente melhor, mas que ainda não está preparado para voltar. "Apesar de notar uma melhora nos últimos dias, já faz vários meses que não consigo treinar em alto nível. O processo de readaptação precisa de tempo e não tenho escolha a não ser aceitar isso", disse.

Nadal pode não participar de Roland Garros, que será disputado entre o final deste mês e o início de junho. Mais do que isso, pode enfrentar dificuldades para voltar ao circuito nesta temporada, uma vez que já vem indicado cansaço há algum tempo.