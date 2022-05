Na zona de rebaixamento, Guarani contrata técnico Marcelo Chamusca

Da Redação

O Guarani oficializou, na manhã desta quarta-feira, Marcelo Chamusca como novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Daniel Paulista, demitido há duas semanas.

Treinador que conquistou o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro de 2016 com o Guarani, Chamusca tem 55 anos e estava sem clube desde setembro do ano passado, quando teve uma passagem de apenas um mês pelo Náutico.

Além de Guarani e Náutico, o profissional acumula passagens por Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, CRB, Vitória, Ceará, Paysandu, Sampaio Corrêa, Atlético-GO e Salgueiro, além da rival Ponte Preta.

O novo treinador bugrino chega acompanhado do auxiliar Caio Autuori e vai estar na Arena Amazônia, em Manaus (AM), acompanhando o jogo entre Guarani e Vasco, nesta quinta-feira, pela oitava rodada da Série B.

No entanto, o auxiliar fixo Ben-Hur Moreira é quem vai comandar o Guarani nesta partida. Com ele, o clube tem dois empates, contra Ponte Preta (0 a 0) e Tombense (1 a 1). O Guarani se encontra na zona de rebaixamento da Série B, na 17ª colocação, com sete pontos.