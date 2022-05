Na zona de rebaixamento da Série B, Guarani intensifica busca por treinador

Da Redação

A diretoria do Guarani intensificou nos últimos dias a busca por um novo treinador. Um nome que entrou em pauta foi o de Umberto Louzer, que ficou livre no mercado depois de ter sido demitido do Atlético-GO.

continua após publicidade .

Um primeiro contato entre as partes já teria acontecido, mas ainda não houve nenhuma proposta oficial. A questão financeira seria o principal empecilho. Umberto Louzer foi campeão da Série A2 do Paulista em 2018 pelo Guarani. Outros dois nomes que estão disponíveis no mercado foram discutidos entre os dirigentes do Guarani: Marcelo Chamusca e Pintado.

Enquanto não acontece nenhuma definição, Ben-Hur Moreira, auxiliar fixo do clube, segue trabalhando os jogadores visando a partida de quinta-feira, contra o Vasco, na Arena Amazônia, em Manaus, pela Série B.

continua após publicidade .

"O nosso presidente é que decide se vem outro treinador ou não. Cabe a mim seguir com o trabalho. Vamos fazer o possível para achar os caminhos da vitória e evoluir na competição", disse Ben-Hur Moreira.

Na zona de rebaixamento da Série B, com sete pontos, o Guarani enfrenta o Vasco em Manaus porque o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa está sendo trocado.