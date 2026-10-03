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Na mira de gigante brasiileiro, Paulinho se despede do Mirassol: ?Encerro com orgulho?

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-volante Paulinho anunciou a sua saída do Mirassol após quase dois anos, primeiro como coordenador e depois como executivo de futebol. Em um comunicado nas redes sociais neste sábado (03), o ex-Corinthians e seleção brasileira agradeceu a oportunidade concedida pelo clube do interior de São Paulo.

"Cheguei como coordenador técnico e tive a oportunidade de me tornar executivo de futebol. Aprendi, cresci, errei, acertei, tomei decisões, enfrentei desafios e vivi momentos que jamais poderia imaginar quando aceitei esse convite".

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"Encerro esse ciclo com orgulho. Orgulho do que construímos, do caminho que percorremos e de saber que entreguei o meu melhor todos os dias".

Mesmo sem um anúncio oficial, o ex-meia deve fechar com o Cruzeiro nos próximos dias. Segundo informações de portais brasileiros, Paulinho tem negociações avançadas para seguir como coordenador técnico do gigante mineiro. O cargo está vago desde dezembro de 2024, quando o ex-zagueiro Edu Dracena deixou a equipe.

Com passagens marcantes por Corinthians, seleção brasileira e futebol chinês, o ex-volante anunciou a aposentadoria dos gramados em setembro de 2024, após sofrer com as lesões na reta final de carreira. Seu último clube foi justamente o gigante paulista, por onde se despediu no dia 27 de maio, na partida contra o Racing, pela Copa Sul-Americana.

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Ele foi anunciado pelo Mirassol em dezembro do mesmo ano e participou de conquistas importantes da equipe, como a vaga na Copa Libertadores da América, após a histórica campanha no último Campeonato Brasileiro. Paulinho foi um dos responsáveis por montar o elenco do time paulista.

"Obrigado também à cidade e ao torcedor do Mirassol pelo carinho e por me fazerem sentir parte dessa história. Aqui encontrei muito mais do que um clube. Encontrei pessoas que se tornaram amigas, famílias que se aproximaram e relações que vou levar comigo para a vida".

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