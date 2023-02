Na falta de reforços no Palmeiras, Abel admite improvisar Luan no meio-campo

(via Agência Estado)

O técnico Abel Ferreira vem tomando as suas precauções quanto à falta de reforços no Palmeiras nesta temporada 2023. Depois de ver negociação com Andrey Santos, do Chelsea, naufragar, o comandante português anunciou que estuda a improvisação do zagueiro Luan como volante.

"Se não vier ninguém, pode ser que usemos ele sim. A diretoria está trabalhando, mas se não vier ninguém para fazer a diferença, vamos apostar no Luan e no Fabinho, que é o que temos aqui e são bons jogadores", disse o treinador.

Desde a saída de Danilo para o Nottingham Forest, o treinador não recebeu nenhum atleta para ocupar o seu lugar. A diretoria tentou trazer Jean Lucas, do Monaco, e depois iniciou conversações com Andrey Santos. Em nenhum dos dois casos, a negociação evoluiu.

Diante da dificuldade de trazer reforços de alto nível, Abel vem dando sequência ao seu trabalho. "Sei que o clube tem um teto e se vai passar ou não, é com o financeiro. Minha função é trabalhar com o que tenho. Não há outra forma", disse.

Apesar da dificuldade na reposição, o Palmeiras não tem do que reclamar até aqui. Na única decisão que disputou, venceu o Flamengo por 4 a 3 na decisão da Supercopa em Brasília.

No Campeonato Paulista, a situação é mais do que tranquila. O time ostenta a melhor pontuação no geral (27) e já está classificado para as fases eliminatórias. Na última rodada do Estadual, a equipe do técnico Abel Ferreira viaja até Campinas para enfrentar o Guarani.