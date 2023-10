Na estreia do Brasil no Pan de Santiago, Bolinha vence por nocaute técnico no boxe

O boxeador Luiz Oliveira, o Bolinha, estreou na edição 2023 dos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta quinta-feira com vitória sobre o canadense Victor Tremblay, na categoria dos penas (até 57 kg). A luta marca a primeira participação do Brasil no Pan disputado no Chile, cuja cerimônia de abertura está marcada para a noite de sexta-feira.

Luiz Oliveira imprimiu forte ritmo desde o início. Ao ganhar confiança, baixou a guarda e passou a lutar como canhoto. Com bela variedade de golpes, o brasileiro castigou o nariz do adversário, o que forçou o juiz a abrir contagem.

No segundo assalto, o brasileiro voltou ainda mais veloz tanto no ataque como nas esquivas. Uma forte combinação de direita e esquerda explodiu no rosto do canadense, forçando o árbitro a decretar o nocaute técnico.

"Essa vitória é fruto do nosso trabalho e vamos seguir em frente. Primeiro vamos para o ouro e depois a vaga olímpica", disse Luiz Oliveira, neto do lendário Servílio de Oliveira, bronze nos Jogos Olímpicos do México-1968.

"Bolinha está em uma fase muito forte e temos a expectativa da conquista do ouro", disse o técnico Mateus Alves, que prevê oito medalhas para a equipe brasileira no Pan. Os dois primeiros colocados em cada categoria vão garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Aos 22 anos, Bolinha, de 1,73 metro, foi bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires-2018, 3º lugar no Mundial juvenil (2018) e ouro nos Jogos sul-americanos de Assunção-2022.

A luta do brasileiro marca a estreia do País no Pan de Santiago, que abre oficialmente somente na sexta-feira. As disputas, no entanto, já começaram na quarta, com um jogo de beisebol. Outras modalidades vão estrear nesta quinta, incluindo a estreia da seleção brasileira de beisebol, contra a Venezuela.