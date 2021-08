Da Redação

Na estreia de Giuliano, Corinthians empata com o Santos

Corinthians e Santos ficaram no empate sem gols, na Vila Belmiro, em um jogo de dar sono pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O fraco desempenho reflete a situação das equipes na competição até aqui. A equipe do litoral paulista ocupa somente o oitavo lugar, com 20 pontos. O time do técnico Sylvinho está ainda pior, em 12º lugar, com 18.

A novidade em campo pelo lado do Corinthians foi a presença de Giuliano como titular. Ainda sem ritmo de jogo e desentrosado pouco fez em sua estreia. Apesar da atuação discreta, deu um pouco mais de criatividade ao meio de campo da equipe. No primeiro tempo, a melhor chance de gol dos visitantes saiu dos pés dele, que encontrou Mosquito pela direita e o atacante chutou em cima do goleiro João Paulo.

O Santos jogava em casa e tentava se impor com a posse de bola. A resposta veio em chutes de Jean Mota e Marcos Leonardo, que Cássio defendeu. A partida esfriou depois desse lance, as equipes acertaram a marcação. Fagner ainda deu um chute de fora da área, mas João Paulo buscou no ângulo esquerdo.

No segundo tempo, o Corinthians chegou a abrir o placar com Jô. Mas Mosquito, no início da jogada, recebeu em impedimento. O VAR checou o lance e anulou o gol corintiano.

Na sequência, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza também deu um pênalti favorável para o Corinthians após Madson derrubar Mosquito na área. Mas depois ele checou no monitor e voltou atrás. "Ele (Madson) pega só a bola. Vou reiniciar com bola ao chão para a defesa", disse o juiz em campo.

A partida seguiu truncada, sem chances de gol. O Santos controlava mais a bola, mas tocava muito de lado e tinha dificuldade para furar a linha defensiva corintiana. O time visitante perdeu a força ofensiva após a saída de Mosquito, que deixou o campo sentindo a coxa esquerda. Marquinhos entrou em seu lugar e não conseguiu manter o mesmo nível em campo.

Giuliano deixou o campo nos acréscimos. No segundo tempo, ele parece ter sentido o cansaço e produziu pouco. Mas chegou na equipe para ser titular e é fundamental para fazer o time evoluir ofensivamente. Renato Augusto, outro reforço contratado recentemente, ainda não tem data para estrear.

As equipes tentaram reagir no torneio no próximo final de semana. O Corinthians receberá o Ceará no domingo, às 16h. O Santos, no mesmo dia, visitará o Fortaleza, às 18h15.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 CORINTHIANS

SANTOS - João Paulo; Madson, Kayki, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho (Pirani), Jean Mota e Carlos Sánchez; Marcos Guilherme, Marcos Leonardo (Raniel) e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano (Vitinho); Mosquito (Marquinhos), Adson (Mateus Vital) e Jô. Técnico: Sylvinho.

CARTÕES AMARELOS - Jean Mota e Fernando Diniz (Santos); Roni (Corinthians).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).