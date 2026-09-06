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Na estreia de Gabriel Jesus, Barcelona goleia Valencia e se distância na liderança de La Liga

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Neste domingo (06), o Barcelona não encontrou dificuldades para golear o Valencia, fora de casa, por 5 a 0. Os gols do embate no Mestalla foram marcados por Lamine Yamal, duas vezes, Fermín López, Raphinha e Pedri. A partida foi válida pela 4ª rodada de La Liga e confirmou a liderança da equipe da Catalunha, que se distância do Real Madrid.

Cabe ressaltar que o rival da capital espanhola perdeu para o Real Betis na sexta-feira (04), por 1 a 0, em Sevilha. A partida marcou a estreia de Rodri na equipe titular de Hansi Flick. Ele atuou por mais de 60 minutos e foi sacado no segundo tempo após boa participação no meio de campo.

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Quem também fez sua estreia foi o brasileiro Gabriel Jesus. O atacante foi acionado aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedri. Cabe ressaltar que o técnico Hansi Flick explicou durante a semana que o centroavante ainda não está 100% fisicamente, mas deve ganhar mais minutagem nas próximas partidas.

O primeiro tempo teve domínio completo do Barcelona no Estádio de Mestalla, com Lamine Yamal abrindo o placar com cinco minutos de bola rolando. O camisa 10 recebeu um ótimo passe de Fermín López e deu um tapa na bola para encobrir o goleiro Stole Dimitrievski.

Aos 21 minutos, Yamal entrou na área pelo lado direito e acabou errando o passe. A bola sobrou para Anthony Gordon, que rolou para Fermín López. O meio-campista bateu seco, de primeira, e aumentou o placar para o time visitante. Em uma fase artilheira, o camisa 7 já balançou as redes quatro vezes na temporada.

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No segundo tempo, os comandados de Hansi Flick continuaram em alta rotação e não demoraram muito para aumentar o placar. Após roubada de bola no campo de defesa, Lamine Yamal puxa o contra-ataque e passou para Gordon dentro da área. O inglês rolou para o capitão Raphinha apenas empurrar para o fundo das redes. Atuando mais centralizado, o camisa 11 chegou ao 6º gol na temporada.

Aos 33 minutos da etapa complementar, o meio-campo do Barcelona protagonizou uma ótima jogada na entrada da área. Dani Olmo deu um belo passe para o Pedri, que arrematou no canto direito do arqueiro. Foi o primeiro gol do jovem espanhol na temporada.

Poucos minutos depois, Olmo voltou a protagonizar um belo lance no meio de campo. O camisa 20 protegeu muito bem a bola e encontrou Lamine Yamal dentro da área. O camisa 10 arrematou firme e marcou o segundo gol na partida.

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