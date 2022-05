Na estreia de Felipão, Athletico confirma favoritismo e avança na Copa do Brasil

Da Redação

Na estreia do pentacampeão mundial Luiz Felipe Scolari, Felipão, o Athletico-PR não teve dificuldades para golear o Tocantinópolis-TO, por 4 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, e confirmar classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. América-MG e Bahia também se classificaram.

Felipão foi contratado como diretor-técnico e viu o time paranaense construir vitória com tranquilidade ainda no primeiro tempo com gols de Hugo Moura, Khelleven e Pablo. Na segunda etapa, o contestado Pablo voltou a marcar e deu números finais ao confronto.

O ex-treinador da seleção brasileira estava sem clube desde o ano passado, quando deixou o Grêmio durante o Campeonato Brasileiro. No Athletico-PR ele reencontrou o diretor Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Palmeiras.

Mais cedo, o América-MG voltou a vencer o CSA, por 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Os mineiros já havia vencido o confronto de ida por 3 a 0, em Alagoas, apenas confirmando a superioridade para seguir na competição.

Quem sofreu, mas também avançou foi o Bahia, que empatou com o modesto Azuriz-PR no tempo normal, por 1 a 1, mas venceu por 4 a 3 nos pênaltis, no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná.

Athletico-PR, América-MG e Bahia garantiram premiação de R$ 3 milhões por avançar às oitavas de final. Os adversários da próxima fase serão conhecidos em sorteio, ainda sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).