Na estreia de Dedé e com gol de Lucca, Ponte Preta empata com Inter de Limeira

Na partida que marcou a volta de Dedé aos gramados depois de dois anos, a Ponte Preta contou com gol de Lucca aos 44 minutos do segundo tempo para empatar com a Inter de Limeira, por 2 a 2, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O resultado não foi bom para a Ponte Preta, que somou apenas seu primeiro ponto, enquanto a Inter de Limeira empatou a segunda seguida.

O primeiro tempo foi de poucos lances de perigo no primeiro tempo até por causa da condição do gramado, mas pelo menos teve bola na rede. Aos 17 minutos, Fessin aproveitou cruzamento de Guilherme Santos e abriu o placar para a Ponte Preta. O empate da Inter de Limeira veio aos 44 com Ronaldo em cobrança de pênalti.

Na etapa final, a Inter de Limeira voltou em cima da Ponte e virou aos nove minutos. Felipe Silva cobrou escanteio e Xandão cabeceou no canto. A parte triste é que Dedé sentiu uma lesão muscular na coxa e deixou o gramado bastante chateado.

A Ponte Preta tentou reagir com as alterações feitas por Gilson Kleina, mas quase sofreu o terceiro quando Ronaldo acertou o travessão em chute por cobertura de Ygor Vinhas. Depois foi a vez de Osman desperdiçar.

As chances perdidas pela Internacional de Limeira custaram caro. Aos 44 minutos, Niltinho cruzou e Lucca se antecipou a Lucas Frigeri para deixar tudo igual.

Em busca dos primeiros pontos, a Ponte Preta recebe o Novorizontino, na quarta-feira, em Campinas. Na quinta, a Inter de Limeira enfrenta o Ituano, em Itu. As partidas são pela terceira rodada.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 2 INTER DE LIMEIRA

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Norberto, Dedé (Fabrício), Fábio Sanches e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro (André Luiz depois Matheus Jesus), Léo Naldi, Marcos Júnior e Fessin; Luiz Fernando (Niltinho) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

INTER DE LIMEIRA - Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Jhony Douglas (Júlio Rusch), Galdezani (Pedro do Rio) e Felipe Silva (Tito); Geovane (Diego Tavares), Ronaldo (Gui Mendes) e Osman. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Fessin, aos 17, e Ronaldo, aos 44 minutos do primeiro tempo; Xandão, aos nove, e Lucca aos 44 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Pablo Rodrigo Soares de Oliveira

CARTÕES AMARELOS - André Luiz e Fábio Sanches (Ponte Preta)

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).