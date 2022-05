Na estreia de Daniel Paulista, CRB bate Londrina e deixa zona de queda da Série B

(via Agência Estado)

O técnico Daniel Paulista estreou da melhor maneira possível no CRB. Nesta quarta-feira à noite, em Maceió, o time alagoano venceu o Londrina por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro e deixou não apenas a última posição, mas a zona de rebaixamento.

O CRB agora é o 16º colocado, com sete pontos ganhos. Já o Londrina ficou com oito e em 13º lugar, não conseguindo se desvencilhar da parte de baixo da tabela.

A derrota aumentou ainda mais o jejum de vitórias do Londrina fora de casa na temporada. Agora já são dez jogos sem triunfo - desde janeiro, contra o Azuriz, pelo Campeonato Paranaense. Somente na Série B são derrotas nos quatro jogos.

Com bola rolando, os times fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Londrina quase abriu o placar aos 19 minutos, quando Gegê aproveitou sobra dentro da grande área e finalizou forte. A bola desviou na marcação e saiu lentamente pela linha de fundo.

O CRB respondeu aos 26 minutos com gol. Fabinho ganhou da marcação pelo lado direito e cruzou para o artilheiro Anselmo Ramon, que contou com escorregão da marcação e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes, marcando seu décimo gol na temporada.

Apesar do placar negativo, o Londrina não abriu mão da sua postura cautelosa e seguiu trocando passes para chegar com perigo no ataque. E o empate quase saiu aos dez minutos da etapa final, quando Guilherme Romão falhou, Caprini invadiu a área e chutou para boa defesa do goleiro Diogo Silva.

Os minutos passaram e o nível técnico caiu drasticamente, principalmente com as alterações realizadas pelos dois treinadores. Na reta final, o Londrina pressionou com bolas aéreas, mas parou na boa marcação do CRB.

O CRB volta a campo na segunda-feira para enfrentar o Sport, às 20 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. Enquanto o Londrina jogará na quarta-feira contra o Operário, às 19 horas, no estádio do Café, em Londrina.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 LONDRINA

CRB - Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei (Uillian Correia), Yago (Marthã), Maicon (Rafael Longuine) e Richard; Fabinho (Vico) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

LONDRINA - Matheus Nogueira; Samuel Santos, Gustavo Vilar (Denilson), Saimon (Augusto) e Felipe Vieira; João Paulo, Marcinho (Luis Mandaca), Gegê (Mossoró) e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos (Salatiel). Técnico: Adilson Batista.

GOL - Anselmo Ramon, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Diego da Costa Cidral (SC).

CARTÃO AMARELO - Guilherme Romão e Anselmo Ramon (CRB); Samuel Santos (Londrina).

PÚBLICO - 2.617 pagantes,

RENDA - R$ 19.376,00.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).