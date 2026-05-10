Na despedida de Hulk, Atlético-MG cede o empate ao Botafogo no fim e freia reação no Brasileiro
No dia que começou com belas homenagens ao ídolo Hulk, novo reforço do Fluminense, o Atlético-MG terminou o domingo na Arena MRV com frustração e vaias da sua torcida. O time vencia o Botafogo até aos 44 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate de 1 a 1 , freando sua reação no Campeonato Brasileiro, na 15 ª rodada.
O Atlético-MG abriu o placar antes dos 30 minutos da primeira etapa, quando estava melhor no duelo, com Cassierra. Segurou o resultado até aos 44 minutos, quando o Botafogo era melhor e igualou o placar com Artur Cabral. O jogo repetiu o placar do meio de semana, quando também cedeu o empate ao Cienciano-PER, pela Sul-Americana.
Com o resultado, o time mineiro que vinha de uma bela vitória no clássico contra o Cruzeiro, por 3 a 1, fora de casa, agora soma apenas um ponto, seguindo no meio da tabela, com 18. Assim como o Botafogo, que também soma os mesmos 18 pontos.
A dupla agora vira a chave para o segundo jogo da quinta fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 21h30, o Atlético-MG visita o Ceará na Arena Castelão, depois de vencer na ida por 2 a 1. Já o Botafogo atua na quinta-feira, às 18h, contra a Chapecoense, na Arena Condá, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.
A partida foi marcada por homenagens ao ídolo atleticano Hulk, que acertou sua saída para o Fluminense. Sua despedida foi marcada por muita emoção, sendo ovacionado e aplaudido de pé pela torcida, com direito a um mosaico 3D, bandeiras e um vídeo institucional: "Cheguei como Hulk Paraíba, mas hoje também sou o Hulk Mineiro", disse o atacante bastante emocionado.
O duelo começou quente e logo no primeiro minuto o Atlético-MG já teve um gol anulado de Minda, por impedimento na origem da jogada. A resposta do Botafogo veio com Alexander Barboza, parando em Everson. Após o início agitado, as defesas se organizaram, passaram a levar a melhor sobre os atacantes, deixando o duelo equilibrado.
O time mineiro tinha uma leve superioridade na posse da bola, trocando mais passes, e conquistou o espaço necessário para abrir o placar.
Cuello avançou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Barboza afastou parcialmente e Cassierra pegou na marca do pênalti para balançar as redes, aos 23 minutos. O gol animou o Atlético-MG, que seguiu apostando em Cuello. Ele cruzou novamente rasteiro, mas desta vez Medina cortou na hora exata.
Assim como na primeira etapa, os times voltaram animados do intervalo. Maycon teve o chute bloqueado novamente por Medina, enquanto Danilo, com espaço na entrada da área, pecava nas finalizações. Quando o Botafogo conseguiu acertar o alvo, com Newton, Everson se esticou todo para evitar o empate. Quando venceu o goleiro, Mateo Ponte carimbou a trave.
Vendo os visitantes crescerem em campo, o Atlético-MG passou a pressionar a saída de bola. Conseguiu recuperar a posse com Cuello e foi a vez de Neto brilhar e mandar para escanteio. Na reta final, o Botafogo passou a frequentar a área mineira. De tanto insistir, foi coroado com o gol de empate, já aos 44 minutos. Marçal cobrou lateral na área, a bola bateu nas costas de Alonso e sobrou para Arthur Cabral chutar de primeira, sem chances para Everson.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 1 BOTAFOGO
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Iván Román (Vitor Hugo), Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Alexsander); Cuello (Reinier), Cassierra e Minda (Cissé). Técnico: Eduardo Dominguez.
BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton (Montoro), Ednílson (Kadir), Medina e Danilo; Arthur Cabral e Matheus Martins (Barrera). Técnico: Franclim Carvalho.
GOLS - Cassierra, aos 23 minutos do primeiro tempo e Arthur Cabral, aos 44 do segundo tempo.
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).
CARTÕES AMARELOS - Alex Telles e Mateo Ponte.
RENDA - R$ 1.731.166,89.
PÚBLICO - 33.043 torcedores.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).